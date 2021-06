A l’escola de Cabanes, dins la programació anual del curs, s’ha treballat, des de l’àrea d’educació artística i durant el tercer trimestre, l’art del muralisme i el grafit amb tot l’alumnat del centre. Amb la complicitat de l’artista cabanenc Fert (Jordi Comas), que ha treballat amb els alumnes, s’ha creat un mural que es pot veure davant el nou dispensari local.

«Feia temps que em rondava pel cap la idea de fer alguna cosa amb els nens del poble i plasmar la seva visió del municipi en un mural», explica Fert. Així, els «joves potamolls» van ser els que van definir els protagonistes de l’obra. Tot seguit, es van crear equips de treball sota diferents conceptes representatius per gestar «un collage» que el mateix muralista Fert, finalment, ha acabat completant. L’artista valora aquesta col·laboració com «extremadament interessant» cosa que també comparteix Mireia Peral, directora de l’escola: «Ha estat molt motivador poder pintar amb esprais en diferents superfícies i conèixer aquesta tècnica artística, totalment nova per tots ells».

Aquest projecte, que ha estat finançat per l’Ajuntament de Cabanes, ha tingut una segona part amb una exposició on s’han exhibit els treballs resultants a la Sala El Sindicat. Fert no descarta tornar a treballar amb els alumnes d’educació infantil més endavant.