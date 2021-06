Les Nits d’Acústica, la versió adaptada a les restriccions de la Covid del clàssic i popular Festival Acústica de Figueres se celebrarà del dijous 26 al diumenge 29 d’agost. L’organització de l’esdeveniment està treballant perquè la setmana del 12 de juliol es pugui anunciar la programació artística i totes les novetats d’aquesta segona edició de Les Nits d’Acústica, la versió adaptada a les circumstàncies generades per la pandèmia i els seus condicionants. La seva voluntat és «fer un festival el menys restrictiu possible, tot i les continues modificacions dels protocols per part del Govern de la Generalitat a l’hora de dur a terme música en directe».

L’organització també treballa amb la confirmació dels espais que acolliran els concerts del festival, que l’any passat va estrenar, amb un notable èxit, el recinte controlat del Parc de les Aigües.

Suport a la música local

Com a novetat, des d’ara i fins el 5 de juliol, s’obre una convocatòria al web del festival perquè els grups emergents de la ciutat de Figueres puguin participar a l’esdeveniment.

En paral·lel, s’obre la convocatòria del Got Solidari, una iniciativa social del festival que ja celebra la seva primera dècada i que es basa en la donació a una entitat social de la ciutat de Figueres de part de la recaptació de la venda del got del festival.

Durant aquest anys s’han fet donatius a entitats com l’Associació Catalunya Contra el Càncer- AECC, Grup Iris, Asif, Càritas Figueres o la Fundació Salut Empordà, entre d’altres. Aquesta iniciativa està apadrinada per Gran Jonquera Outlet & Shopping.

Els projectes de les entitats socials es poden presentar fins el 5 de juliol. Tota la informació es troba al web del festival.