El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona ha venut més de 8.000 entrades quan falten dos dies per començar la desena edició. Aquest any hi participaran 49 artistes de 15 països per oferir els millors espectacles d'aquesta disciplina artística i es dividiran en deu funcions. En cinc d'elles es podran veure un nombre determinat d'atraccions i en les altres cinc, l'altra meitat d'artistes. Tots ells competiran per participar en la gran final que es farà el dilluns 28 de juny i que premiarà els números més espectaculars. El director del festival, Genís Matabosch, ha destacat que aquest certamen gironí serà el primer esdeveniment internacional de circ que es fa des de l'inici de la pandèmia.

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or del 2020 va ser l'últim esdeveniment del circ a nivell mundial que es va fer. Va ser entre el 13 i el 18 de febrer del 2020, un mes abans que comencés el confinament a l'Estat i que la pandèmia sacsegés el món. Gairebé un any i mig després, la desena edició del festival gironí que es farà entre el 24 i el 28 de juny serà el primer certamen mundial que es faci del món del circ des de l'inici de la crisi sanitària. El director del festival, Genís Matabosch, ha remarcat que el certamen s'haurà convertit en un autèntic "parèntesi" entre l'inici i el final de la crisi generada per la Covid-19.

A causa de la cancel·lació de bona part dels festivals del circ que hi havia programats, Matabosch ha assegurat que aquest any la programació del certamen gironí arriba a uns nivells de qualitat "elevadíssims". De fet, tots els participants han guanyat algun premi dels grans festivals circenses que es fan arreu del món.

Hi participaran 49 artistes distribuïts en 18 espectacles. Nou d'ells es podran veure en les gales blaves i els altres nou es representaran en les gales vermelles. Hi haurà cinc passis de cada un dels espectacles entre aquest dijous i el diumenge. Finalment s'escolliran els finalistes que participaran en la gran final que es farà dilluns a un quart de nou del vespre.

Aquest any, com a novetat, el festival es farà al Pavelló de Fontajau de Girona. Els organitzadors han recordat que la crisi sanitària els obligava a tenir més sortides diferenciades de les que hi podia haver a la carpa que s'instal·lava cada any a la Devesa. A més, Fontajau permet mantenir pràcticament el mateix nombre de butaques que hi havia en la carpa. Els organitzadors han limitat les localitats a un miler en base a les restriccions que hi havia en el moment d'organitzar el festival. No es podia superar el 50% de les butaques i amb un màxim de mil espectadors.

Ara, les mesures s'han relaxat però Genís Matabosch ha assegurat que la logística per distribuir els seients disponibles és "molt complicada" i per això han descartat ampliar al 70%. Tot i així, el director del festival ha avançat que "en funcions determinades" preveuen treballar per superar "una mica" aquest miler d'espectadors. Tot i així, Genís Matabosch ha anunciat que ja s'han venut més de 8.000 entrades i s'ha mostrat satisfet pel bon ritme de venda.

Pel que fa a la programació, Matabosch ha assegurat que aquest any es podrà veure "el millor dels millors" espectacles. De fet, el director del festival ha recordat que "totes les atraccions són de primer nivell", ja que els artistes que hi participen han guanyat o bé el primer o bé el segon premi en algun dels festivals més importants.

El fet que el de Girona sigui el primer a nivell mundial en fer-se després de la Covid-19 implica, segons Matabosch, reafirmar que el festival Elefant d'Or sigui "dels més importants" del món. De fet, actualment ja és el primer d'Europa i està entre els cinc primers a nivell internacional.El festival s'havia de fer aquest febrer, però els organitzadors van preferir esperar-se a finals de primavera per fer-lo. El principal motiu és que en aquells moments encara hi havia moltes restriccions a l'hora de viatjar i això obligava a molts artistes a renunciar a participar-hi. Per altra banda, a Catalunya hi havia confinament perimetral i també suposava una enorme limitació pels espectadors. Per això, el director del festival ha celebrat que ara ja puguin venir "alguns visitants que teníem d'altres països".