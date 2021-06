L’escola de dansa Dance Me de Figueres, després de dos anys sense fer l’emblemàtic festival que tant la defineix, ha tornat a tancar el curs al Teatre Jardí amb una mostra de dansa que comptava amb tres funcions consecutives en una mateixa tarda.

Els seus alumnes, després de tot aquest temps de pandèmia, han tornat a pujar a l’escenari, sentint els nervis previs i l’adrenalina al ballar davant d’una platea amb públic.

Aquest any, el festival s’ha construït com un homenatge als alumnes i familiars que han estat al costat de l’escola durant aquest any tan dur per a tots, amb un espectacle més íntim i més proper. Totes les funcions finalitzaven amb una actuació de les professores de l’escola on expressaven el que han estat vivint durant la pandèmia fent les classes en línia.

Els protagonistes d’aquesta mostra de dansa han sigut els alumnes i familiars perquè, com ha recalcat la directora de l’escola, Sonia Navarro, «sense ells, no hagués estat possible seguir amb el Dance Me viu i ple de talent i il·lusions».

A més, Dance Me Figueres ja ha obert les inscripcions pel proper curs 2021/2022 amb noves places per totes aquelles persones que, a més de ballar, vulguin gaudir, sentir-se com a casa, desconnectar i ser un mateix.