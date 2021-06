Com a cloenda dels actes de celebració dels 90 anys de la declaració del monestir de Sant Domènec com a monument historicoartístic, organitzats per l’Ajuntament de Peralada, divendres 19 de juny, va tenir lloc la presentació del nou estudi historicoartístic del Claustre.

Segons va explicar el regidor de Cultura, Miquel Brugat, “ens vam adonar que, malgrat la importància d’aquella declaració, que concedia al monument una especial protecció, en els darrers 90 anys s’havien fet poquíssims estudis sobre el monestir de Sant Domènec i sobre l’única resta que avui se’n conserva, el Claustre”. Coincidint amb la fi de la primera fase dels treballs de restauració del monument (l’hivern de l’any passat), l’Ajuntament va decidir que era hora de posar remei a aquesta mancança i va encarregar la redacció d’un nou estudi al doctor Gerardo Boto, professor titular d’Història de l’Art Medieval de la Universitat de Girona i investigador associat de l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Nueva de Lisboa.

En una conferència d’una hora i mitja a la sala d’actes del Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, Boto va desgranar el contingut de la seva investigació fent contínues referències al que se sabia fins ara del monument i trencant alguns dels mites que havien perviscut.

Entre les conclusions del seu estudi, destaca el desmentiment que el Claustre pogués provenir d’algun altre lloc. “Aquest fou el claustre de la canònica de Sant Agustí i es trobava a Peralada al període tardo-romànic. No fou traslladat a cap indret ni en el moment de la seva execució ni després”, afirma Boto.

La intenció de l’Ajuntament de Peralada i la voluntat del mateix Boto és posar aquest nou estudi a disposició de veïns, estudiants i investigadors.