Durant trenta anys, els més petits de la casa –i els no tan petits– han gaudit de les mil i una històries dels personatges del Super3. Ja ho diu la cançó: «Tots som Súpers, tots som grans, siguem petits o gegants». I és que de ben segur que els que ara són més grans encara recorden les aventures d’en Petri, les malifetes del Megazero i de la Ruïnosa, o les trucades al Tomàtic. I els més joves segurament encara rememoren les trifulgues del Pau, de l’Àlex, de la Lila, del Fluski, i de tot un reguitzell de personatges que conformen la Família del Super 3.

Han marcat generacions. Han estat moltes les hores compartides amb tots aquests personatges que han transmès, no només bons moments als nens i nenes, sinó també aprenentatges i coneixements. Però, com tot a la vida, ha arribat el final d’una etapa. La Família del Super3 s’acomiadarà aquest dissabte 19 de juny amb un programa especial que es retransmetrà pel canal Super3 i per TV3 a dos quarts d’una del migdia. Serà un moment emotiu i únic, i és que tot i que el Club Super3 no desapareixerà, ja que –si tot va bé– el gener de 2022 naixerà un nou projecte, la nova proposta no serà una ficció. Per tant, aquest món de fantasia, de màgia, que ha acompanyat la mainada des de 1991, desapareix.

Moltes generacions d’altempordanesos han gaudit del Super3. Fins i tot, hi ha persones que l’han viscut per partida doble: primer sent nens i després sent pares. És el cas de la Marta, de 39 anys i de Figueres. Ella és la súper número 9.456, i es va fer súper quan va néixer el Club Super3, l’any 1991. Com a curiositat, el Club Super3 és el club del qual més empordanesos en formen part. Tanmateix, és el club infantil amb més socis d’Europa, i actualment té 1.615.000 socis.

La Marta encara rememora les primeres emissions. «Recordo les històries d’en Petri, la Nets, la Noti, en Petri, en Megazero... I també recordo molt quan sortia de classe, arribava a casa, i berenava mirant les sèries de dibuixos: Bola de Drac, Arale, Les Tres Bessones, Els Barrufets... Ho recordo amb molt de carinyu». La Marta també explica que recorda molt les cançons. «Tenia els CD’s on hi havia les cançons primeres del Super3: Qui s’enganxa a la rodanxa, Super3 més que res, Va superfiu... Són cançons que els nens d’ara ja no coneixen, i crec que eren molt divertides i amb molt de ritme. Potser més que les del Super3 actual i tot...», detalla.

I és que la Marta també coneix de ben a prop la Família del Super3. Ella és la mare d’en Sergi i la Laia, de 15 i 9 anys, i gràcies a ells ha viscut tots els canvis que ha patit el Club. «Em feia gran, i vaig deixar de ser seguidora del club, però quan va néixer en Sergi, el 2006, vaig tornar-lo a seguir», explica. A més, per casualitats de la vida, quan va néixer el seu fill també acabava de néixer la Família del Super3. «Podríem dir que van néixer a la vegada», explica.

En Sergi, que confessa que ja no mira el Super3, sí que explica que en guarda un molt bon record, sobretot de les Festes dels Súpers. «Els dies que hi anàvem eren molt divertits. Sortíem ben aviat de Figueres per arribar fins a Barcelona. I després, quan arribàvem a on es feia la festa (a l’Estadi Olímpic de Montjuïc), fèiem activitats, jugàvem, vèiem espectacles, fins i tot ens fèiem fotos amb els personatges», recorda.

La Laia, que és més petita, encara és seguidora del club. Explica que els personatges actuals que més li agraden són la Nenúfar i la Matoll, que representen dos follets. Ella també explica que és fan dels dibuixos que emeten pel canal: «M’agrada molt El xai Shaun i Pat, el gos». I a la Laia, també li agrada molt un clàssic del Super3: Doraemon. La Marta, la mare de la Laia, recorda que, «quan jo era petita, ja mirava aquesta sèrie». Per tant, podríem dir que el Super3 i els seus dibuixos, gairebé uneixen generacions.

Dues etapes

Com dèiem, el Super3 ha tingut, de moment, dues etapes: la inicial i la de 2006, i per aquest motiu hi ha persones que han viscut les dues versions. És el cas d’en Marc, de 21 anys, de Roses, i número de soci 714.569. «Recordo gaudir amb la meva germana de les històries d’en Krust, el Lemak... Però, el cert, és que el que recordo molt el final d’aquella etapa. Quan va sortir la nova família del Super3, jo tenia 6 anys, i vaig pensar que els nous personatges eren molt diferents dels anteriors, i al principi no m’agradaven. Després em van anar agradant», explica amb nostàlgia en Marc. El rosinc explica també que un dels moments que recorda amb més emoció és quan va rebre el carnet de Súper a casa. «Va ser molt emocionant. Senties que pertanyies a un grup, que tenies fins i tot ‘privilegis’, i és que amb el carnet de Súper podies fer activitats divertides», sentencia orgullós.

També ha gaudit de les dues generacions la Mireia, de 22 anys i de Figueres. Ella, tot i que confessa que no era una fan incondicional del Super3, explica que el Super3 forma part de la seva infància i que això, ho vulguis o no, li marcarà tota la vida. «Tot el que vius de petit, deixa rastre. En aquest cas, el Super3 em deixa un record molt bo. Sobretot els dibuixos que mirava quan sortia de l’escola: Bob el manetes, Rovelló, Capelito...». La Mireia també explica que el seu germà petit sí que li agradava molt el Super3, i que per això havia anat també a alguna Festa dels Súpers. «A mi no m’apassionava anar-hi, però és cert que era una festa molt maca. Hi havia de tot i per a tots, i veies molts nens que gaudien molt. Ara que tinc 22 anys, i visualitzant-ho amb més perspectiva, veig que realment el Super3 ha marcat a molta gent, i ha estat capaç de ser un club referent, cosa que crec que no és gens fàcil», detalla.

El Super3, doncs, d’una forma o d’una altra ha marcat a generacions i generacions d’altempordanesos. L’any 2006 van quedar enrere les històries del Krust, la Ruïnosa o del Lemak, i ara enrere quedaran les històries del Pau, de l’Àlex, o de la Pati Pla, però mentre restin presents en les memòries de les milers i milers de persones que han gaudit i han viscut el Super3, mai moriran. I, de ben segur, el nou format del Super3 també marcarà generacions. El Super3 no és un programa d’entreteniment, és un col·lectiu que agrupa nens i nenes de tota mena, els integra i els fa gaudir de valent. El Club Super3 és més que un club!