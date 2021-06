L'actriu catalana Gemma Cuervo ha estat guardonada amb el Premi Max d'Honor 2021 en reconeixement a la seva vasta trajectòria sobre els escenaris, el seu caràcter emprenedor i el seu amor profund al teatre, un guardó que li serà lliurat el 4 d'octubre al Teatre Arriaga de Bilbao.

Segons ha informat en una nota la Fundació SGAE, convocant dels premis, Gemma Cuervo ha estat triada per unanimitat pel comitè organitzador dels Max, que ha ressaltat la seva "vasta trajectòria com a intèrpret i l'ha reconegut com a figura pionera".

A més ha volgut destacar "la seva labor com a empresària del teatre espanyol i el seu compromís amb el repertori teatral".

Per a Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) el Premi Max d'Honor se suma a una sèrie de reconeixements entre els quals destaquen el Premi Nacional de Teatre (1965) i la Medalla de Plata de la Comunitat de Madrid (2018), entre molts altres.

Actriu de teatre, cinema, ràdio i televisió i imatge reconeguda del mític programa dramàtic de Televisió Espanyola "Estudio 1", Gemma Cuervo també ha destacat en la faceta empresarial fundant al costat del seu llavors marit, Fernando Guillén Cuervo, la seva pròpia companyia de teatre el 1969.

"He treballat moltíssim durant tota la meva vida, per sort amb papers de gran qualitat. Si feia falta treballar nit i dia, ho feia. I sense oblidar-me mai dels meus tres fills i el meu marit, però el meu treball era molt important per a mi. És un plaer sense límits treballar al teatre", ha dit.

No obstant això, ella, que sempre va ser actriu de raça i polifacètica, reconeix que mai va tenir problemes sobre els escenaris per la seva condició de dona: "Sempre hem tingut un camí més difícil per recórrer", recorda "però crec que em veien tan forta que no es van atrevir mai a dir-me res".

Va aprendre a sortejar també els cops de la censura. "La censura tenia poca feina amb nosaltres, vam treballar sempre els textos amb naturalitat i estàvem molt pendents de no molestar, així era més agradable per als dos costats".

La seva primera obra va ser "El malentendido" d'Albert Camus, dirigida per Adolfo Marsillach; des de llavors no van parar de treballar en la producció d'obres d'artistes com Sartre, Ana Diosdado, William Shakespeare o Edward Albee, la qual cosa li va valer al clan Guillén-Cuervo el sobrenom afectuós d'"els Burton espanyols".

Figura pionera del teatre espanyol, Gemma Cuervo ha treballat al llarg de més de 60 anys de carrera en més d'un centenar d'obres de teatre, una trentena de sèries de televisió i més de 60 pel·lícules.

"Ha estat una benedicció treballar amb els millors actors d'una generació, sobretot perquè no calia tirar d'ells, sabien el que feien", es confessa agraïda.

"Els actors som un espècimen rar però adorable, donem la vida per la nostra professió, per ser estimats, atesos i cuidats. Vivim per ser a l'escenari i érem professionals i amants de la nostra professió per sobre de tot. És meravellós i gairebé mai m'he atrevit a rebutjar un paper perquè és una benedicció del cel que se'n recordin de tu".

Entre les seves obres destaquen: "Los siete infantes de Lara" i "El castigo sin venganza" de Lope de Vega; "Águila de blasón" de Valle-Inclán; "Los hijos de Kennedy", de Robert Patric; "Bodas de sangre", de Federico García Lorca o "La Celestina" de Fernando de Rojas, etc. Recentement, un dels papers que més reconeixement li ha comportat ha estat el que ha dut a terme a la sèrie 'Aquí no hay quien viva'.