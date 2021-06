Girona torna a rebre, per quarta vegada, l'escenari de l'únic festival internacional del circ del nostre país i un dels cinc majors esdeveniments d'aquest tipus al món.

Després de l'èxit de la seva darrera edició, Elefant d'Or canvia de lloc i de dates, adaptant-se a la realitat canviant de la pandèmia. L'edició estava prevista pel febrer, però les dificultats derivades de la COVID-19 van fer impossible mantenir la data, és per això que se celebrarà del 24 al 28 de juny. Referent a l'espai també canvia, per tal de mantenir el màxim de garanties sanitàries es realitzarà al Pavelló d'Esports de Fontajau.

El director del Festival, Genís Matabosch, explica que s'han realitzat tots aquests canvis per tal de no perdre cap edició. En aquest sentit especifica que «durant 48 hores, nou empreses treballaran sense fre per transformar el Pavelló de Fontajau en un circ estable que sigui capaç d'acollir les atraccions internacionals de circ de major complexitat».

Al llarg de 2020 i 2021 la major part dels festivals internacionals de circ que se celebren a tot el món s'han cancel·lat, és per això que l'Elefant d'Or 2021 vol retre'ls homenatge. Tal com explica el director «des de Girona volem ser un trosset d'aquests festivals, i per això els seus primers i segons premis de les últimes edicions són els que hem seleccionat per poder presentar».

En total seran 18 atraccions presentades per un total de 49 artistes arribats de 15 països diferents que competiran davant d'un jurat internacional format per 5 directors de circ i music-hall. Tal com afirma Matabosch «la qualitat és extrema».

La mecànica de l'esdeveniment serà la tradicional, s'estructura en dues semifinals totalment diferents, anomenades espectacle Blau i Vermell, on es reparteixen els 18 números. I una final, on es lliuren els premis a les millors atraccions prèviament puntades pel jurat d'experts.

A l'inici d'ambdós espectacles, el conjunt de membres de totes les companyies participen en la desfilada d'obertura. També compten amb l'acompanyament musical en directe d'una de les millors orquestres de circ del món, capitanejades pel mestre francès Pierre Pichaud.

En total es realitzaran 11 representacions, 5 de cada semifinal, entre el dijous 24 i el diumenge 27 de juny, i la gran final que es tindrà lloc el dilluns 28 de juny, com a cloenda del festival.

Les companyies convidades

La preparació del festival també ha estat diferent, degut a les restriccions de mobilitat derivades de la COVID-19. Pel càsting s’ha efectuat un important rastreig internacional, visionant més de 500 vídeos. En aquest procés s’ha comptat amb el suport de companyies de prestigi com els circs estatals de Rússia, Vietnam o Ucraïna.

Es podran veure artistes com Valentin Chetverkin que estrenarà el seu nou espectacle d’equilibrisme en solitari, el pallasso César Dias, el duet de teles aèries Golden Dream o el malabarista rus Victor Krachinov. Altres disciplines que també es podran gaudir són la màgia de l’il·lusionisme, la velocitat dels patins acrobàtics o la perxa.

Entre les companyies convidades, n’hi de Rússia, Ucraïna, Brasil, Portugal, Cuba, Itàlia, Vietnam, Xile, Romania, República Txeca o el Perú.

Girona i cultura

Girona és una ciutat culturalment molt activa que durant la pandèmia s’ha vist molt afectada. En aquest sentit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, destaca que el Festival Internacional del Circ és dels pocs esdeveniments que no es va haver d’anul·lar ja que es va celebrar el febrer del 2020. També ha remarcat que «l’any passat ens vam quedar sense gran part dels festivals d’estiu. Aquest any, s’han programat tots. L’oferta cultural a les comarques gironines, doncs, serà molt important. Començant pel Festival Internacional del Circ, que és un esdeveniment de referència en l'àmbit mundial».

Per la seva part, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat que «tenim ganes de recuperar l’economia i l’activitat cultural de la ciutat, i hem treballat durant mesos per poder sortir amb força un cop es vagin reduint les restriccions. L’organització del Festival del Circ ha fet el mateix, i així els gironins i els aficionats del circ d’arreu d’Europa podrem tornar a gaudir d’aquest espectacle a Fontajau, garantint totes les mesures de seguretat sanitària i impulsant alhora la reactivació de Girona».