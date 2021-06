El festival d’arts escèniques de l’Empordà FASTT torna amb un nou format, més dies i nous espais. Un festival que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les arts escèniques a les zones rurals. Tindrà lloc del 8 al 18 de juliol a sis municipis (Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum i Vilaür). Tota la programacio està al web www.fastt.cat.

L'acte de presentació ha començat amb l'alcaldessa de Vilaür, Ester Farrero, donant la benvinguda al municipi, emocionada de presentar aquesta edició 2021 després de les restriccions sanitàries d’aquests darrers temps. Tot seguit Eva Viñolas, diputada d’Assistència als petits municipis de la Diputació de Girona, ha recalcat com els Micropobles són capaços de teixir un objectiu comú: un festival d’arts escèniques de diferents disciplines on la participació ciutadana és tant important com la professional i la importància de la implicació de les institucions en projectes com aquests.

Recorda que aquesta xarxa formada pels municipis ha doblat els participants en un sol any i per tant el FASTT es reafirma com un projecte consolidat. La diputada ha destacat algun dels objectius del festival com el d’apropar l’art als petits municipis i la descentralització cultural per donar les mateixes oportunitats arreu. Reafirma que des de la diputació s’ha de donar suport per fer que sigui possible que el festival segueixi creixent i consolidant-se.

L’acte també ha comptat amb el vicepresident 1er i conseller de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà Josep Mª Barnils que ha recordat a Josep Pla evocant el concepte de Terraprim, tal com va batejar l’escriptor aquesta zona. Citant a Pla, el vicepresident creu necessari desmitificar els límits administratius per contraposar-los amb les complicitats i les necessitats dels municipis. Destaca com a bona notícia la continuïtat i ampliació d’activitats i municipis del festival i fa palesa la necessitat de fomentar la cultura com un pilar de recuperació econòmica. Sobretot creu necessari posar en valor la cultura del nostre territori. El Consell Comarcal dóna suport a l’activitat Micropobles a Escena, el taller participatiu per poder crear complicitats entre territori i cultura i els seus veïns i veïnes.

Tot seguit ha intervingut Mario Urrea, president de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Ha destacat la gran oportunitat que es té amb el FASTT i com un gran exemple per a altres municipis de Catalunya. Ha reivindicat un nou model de cultura, no tots els municipis poden tenir un gran teatre però tots han de poder tenir cultura de primer nivell. I això és el que pot oferir el FASTT. Ara cal traspassar les fronteres de l’Alt Empordà i escampar-se per la resta de Catalunya.

Xavi Camps, alcalde de Palau de Santa Eulàlia en representació de tots els Micropobles participants, fa palès el seu convenciment amb el projecte i recorda que el festival va renéixer l’estiu del 2020 en plena pandèmia. Tot i això els Micropobles han sigut valents i demostren la seva capacitat de jugar a “primera línia” i crear un festival de qualitat. Vol destacar el treball en xarxa que facilita i genera noves oportunitats. Subratlla que el festival ha doblat les activitats i els municipis respecte l’any passat i que la intenció és seguir creixent.

FASTT de DIA - Micropobles a Escena

La intenció del FASTT de DIA és fomentar la participació ciutadana i la col·laboració. El propòsit principal d'aquesta activitat és tenir una experiència de creació artística col·lectiva amb els veïns/es dels diferents municipis i de tothom que s’hi vulgui apuntar. Els i les participants tindran l'oportunitat d'explorar diferents opcions escèniques vinculades a les seves realitats. Aquesta activitat, que vol ser una fita anual del festival, s’anomena

Micropobles a Escena

La proposta d’enguany de Micropobles a Escena passa per generar una peça de dansa a partir de les vivències dels voluntaris que treballaran amb la companyia professional el Colectivo Lamajara amb el seu projecte "Dispositivo LABranza". Es realitzarà un taller durant 5 dies per la preparació i creació d’una peça escènica que es representarà a cada un dels pobles del festival. Tothom qui vulgui participar al taller es podrà inscriure gratuïtament a través de la web del festival.

FASTT de NIT

La proposta del FASTT de NIT planteja replicar el format que es duia fent fins ara i que té molt bona rebuda entre el públic altempordanès, durant els 6 vespres del festival. Aquesta línia de programació està enfocada a espectacles de mitjà i gran format. Espectacles en la línia dels primers anys del festival on el públic podrà gaudir tant d'un espectacle de teatre de text, com de circ o també de music hall. Entre la programació variada per a tots els gustos, podem destacar la inauguració del festival el dijous 08/07 a la pista de bàsquet de Siurana amb el show inspirat en el podcast OYE POLO de les humoristes Ana Polo i Oye Sherman. Així com l'espectacle de la companyia LAminimAL

“Els reis de Shakespeare escriuen el discurs de PHILLIPE THE SIXTH” que el podreu veure divendres 09/07 a la pista poliesportiva de Vilaür. Com també There Was a Fiesta Un espectacle concert de la Copla de Wisconsin que es podrà veure a Garrigàs el divendres 16 de Juliol.