Àngel Miralles, Luisa Huidobro i Sara Herrera practiquen el ball esportiu en cadira de rodes. Viuen a Sant Boi de Llobregat i fa anys que participen en competicions de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Són els únics ballarins nacionals en ball de duo. Amb la voluntat de promoure aquest esport van visitar recentment l’escola Joaquim Cusí de Figueres on, de fet, utilitzen habitualment els vídeos de les seves actuacions a l’hora de valors.

Durant la visita al centre van fer una breu xerrada sobre la seva experiència. A continuació van compartir un torn de preguntes amb els infants i van fer una demostració de ball esportiu. La parella van ballar un rock and roll, demostrant als estudiants que res és impossible. Ells són parella de ball duo, modalitat en que els dos components ballen amb cadira de rodes. Darrerament se’ls ha vist actuant al programa Got Talent de la cadena Telecinco.

Val a dir també que Ángel Miralles també balla amb Sara Herrera, en la modalitat combi, en que només un va amb cadira i l’altre a peu. En la seva demostració davant de l’alumnat van ballar una rumba bolero. Recentment han participat al programa The Dancer de TV1. Finalment els ballarins van fet un espectacle, ballant els tres alhora, un moment molt emocionant tant pel professorat com pels alumnes assistents. Al final de l’actuació, els nens i nenes de Cicle Mitjà i Cicle Superior van fer alguns obsequis als ballarins.

A l’escola Joaquim Cusí es treballa, des de fa anys, la riquesa de la diversitat, i la importància de no posar límits. El llibre Ballar malgrat els obstacles, d’Eva Serra Vila, ha servit com a fil conductor per aquest treball. Serra forma part de l’equip docent de l’escola i és la persona responsable del Comitè Tècnic de Ball Adaptat de la Federació Catalana de Ball Esportiu.