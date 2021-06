Despres d’obrir fa mig any Circusland a Besalú, el col·leccionista i promotor de circ figuerenc Genís Matabosch torna a la comarca amb aquest nou projecte, l’espectacle Nits de Circ, un muntatge inèdit i únic que es podrà viure sota les estrelles de Besalú i Roses, el mes d’agost.

Genís Matabosch és agraït. «Tot projecte ambiciós no és mai fruit d’una única persona: l’èxit dels nostres espectacle és la suma de desenes d’esforços a tot nivell, més enllà dels artistes i tècnics, les administracions, les entitats, les empreses i els voluntaris que ens fan costat són claus per a difondre el circ de qualitat a amplis sector de públic».

Quan neix Nits de Circ?

El juliol de 2014 neix com a idea genèrica sense pensar en cap espai ni ciutat en concret. De la mateixa manera que els Festivals de Peralada o de Cap Roig són veritables teatres a l’aire lliure, amb el seus escenaris, caixa escènica i platea, Nits de Circ transcorrerà en un circ complet però sense sostre, on els trapezistes volaran sota les estrelles.

És un muntatge inèdit, oi?

Exacte. L’espectacle es produeix especialment per a aquest projecte i només podrà veure’s quatre dies als Jardins del Molí de Besalú i sis dies a la Ciutadella de Roses.

Entre l’elenc hi ha artistes que presenten muntatges únics. Me’n pot destacar algun d’ells?

S’ha dissenyat un espectacle sense entreacte d’una hora i mitja de durada que, amb l’acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra, proposarà fins a 8 atraccions internacionals amb 23 artistes de 8 nacionalitats: trapezistes amb el temerari triple salt mortal, les dues millors malabaristes femenines del món, campions de freestyle (bicicleta acrobàtica), còmics damunt el llit elàstic, genis de l’humor sense paraules, vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra i acròbates de força inversemblant.

L’estructura base del muntatge va veure’s per primer cop a Figueres, un espai on seria fantàstic fer-lo. La relació amb Figueres s’ha restablert?

Si parlem de Figueres com a persones, hi continuo tenint la família i grans amics i amigues. Si parlem de Figueres a escala d’administració municipal, avui cap dels nostres quatre grans projectes en marxa tenen l’Ajuntament d’interlocutor perquè cap es fa a la ciutat.

Tant a Roses com a Besalú es presenta en dos espais singulars. Això és un valor afegit.

El contingut (l’espectacle) és important però igualment ho és el continent (l’espai) i en aquest sentit és un privilegi poder gaudir de la riba del Fluvià a Besalú i de les muralles de Roses com a teló de fons d’aquesta nova producció de circ internacional d’altíssima qualitat.

Veure circ a l’aire lliure, sota les estrelles, és poc usual. Quins avantatges té i quins desavantatges hi veu?

Té l’avantatge de la fresca, la màgia de les nits d’estiu i, sobretot, veure, per primer cop, les estrelles de la pista sota les estrelles del firmament. L’inconvenient principal és la climatologia adversa: pluja o vent. Invocarem els déus del circ [riu].

Crec que un dels orígens de la seva estima pel circ va néixer a Roses. Com és?

Els meus primers circs foren els de la Santa Creu i els dels estius a Roses on durant la meva infantesa passava totes les vacances a la segona residència familiar. A Roses, hi tinc els primers records de circ: primer es plantaven a prop de casa, on ara hi ha la coberta de l’envelat, després a l’entorn –precisament– de la Ciutadella.

Deu anys de Circus Arts Foundation. L’evolució que ha tingut la fundació és fruit de...

D’una suma d’esforç, tenacitat, perseverança, optimisme, internacionalitat, alçada de mires, treball i, sobretot, grans i bons i bones companys i companyes de viatge.

El circ està ajudant el territori a oferir quelcom únic. Creu, per fi, que s’ha entès el que sempre ha defensat?

A Circus Arts Foundation fa una dècada que treballem incansablement per reivindicar el circ de qualitat com a fenomen cultural de primer ordre, com a gènere escènic que mereix la mateixa consideració, a tots nivells, que la música, teatre o dansa.

Si el projecte funciona, pot tenir continuïtat? No sé si d'això n'ha parlat amb els ajuntaments?

Hi ha grans expectatives sobre el projecte, però seria del tot prematur parlar ara mateix de continuïtat.

A nou dies del Festival del Circ

El Festival Internacional del Circ Elefant d’or de Girona, que es fa del 24 al 28 de juny, oferirà 18 atraccions internacionals, la majoria mai vistes a la ciutat, de la mà de 49 artistes de 15 països diferents. El certamen es trasllada al pavelló de Fontajau en una edició especial amb espectacles premiats en altres grans esdeveniments. A pocs dies de l’estrena, ja s’han venut un 55% de les entrades disponibles. L’edició ha despertat molt d’interès entre el públic francès i el ritme de vendes ha augmentat en les últimes setmanes.