Els jocs i els joguets són una part molt important de la infància. Recuperar els records associats a jugar durant la infantesa pot fer-nos evocar sentiments i experiències que han contribuït a configurar-nos com a persones.

El Museu del Joguet de Catalunya, a partir de la idea i amb la col·laboració de l’artista Petra Vlasman, impulsa aquest projecte participatiu de cocreació dirigit a recuperar la memòria col·lectiva de jugar a través dels jocs i els joguets que cada persona conserva i dels records que desperten.

Amb totes les aportacions es crearà una exposició temporal a la Sala Oberta del Museu que s’inaugurarà la segona quinzena d’octubre. Per participar cal enviar una fotografia del joc o joguet a info@mjc.cat junt amb la resposta a "Pots descriure el teu joc o joguet, de quin any és i d’on prové?" i "Per què és important per a tu?". Cal afegir un títol que resumeixi aquestes preguntes.

El text ha de tenir una extensió màxima de 100 paraules i les aportacions s’han de fer arribar abans de l’1 de setembre.