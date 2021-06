L’escriptor Miquel Martín rep aquest dimecres, a les 7 de la tarda, el 18è premi de narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada durant un acte acadèmic a sala d’actes de l’INS Ramon Muntaner de Figueres. Martín, que serà presentat per la narradora oral Olga Cercós amb qui col·labora habitualment, ha estat reconegut amb aquest guardó per la seva aclamada novel·la La drecera que, el darrer any, ha entusiasmat, tant a la crítica com als lectors. Per poder assistir-hi, cal reservar plaça al correu ies.muntaner@gmail.com.