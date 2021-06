Les tardes literàries amb presentacions de llibres i de còmics han servit darrerament per posar en valor, així com per estrenar, l’espai del Cau de Vilafant. Aquestes propostes culturals, entre les quals destaquen les presentacions de llibres d’autors locals com Toni Cobos, Esther Palomeras, Jordi Casals i Jacint Casademont, així com entrega de premis, han demostrat les moltes possibilitats del Cau, que disposa d’espais enjardinats a l’aire lliure i un petit cobert, ubicat en ple nucli antic del poble.

«Les tardes literàries ens han permès també reactivar l’activitat cultural al municipi, que continuarà durant l’estiu, amb les festes del Carme i els Vespres Musicals en diferents espais» del poble, destaca Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant. Per la seva part, el regidor de Cultura, Xavi García, assegura que aquesta «ha estat una molt bona proposta per donar a conèixer la literatura que es fa a casa nostra».