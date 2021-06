Després d’un any sense poder-se celebrar, a causa de la COVID-19, la temporada d’estiu es tornarà a obrir amb el festival de la veu, (a)phònica. Diversos espais de la capital del Pla de l’Estany acolliran, del 24 al 27 de juny, una trenta de propostes amb grans noms de l’escena nacional i internacional, amb veus consagrades i també veus emergents.

Ara fa 17 anys es va crear el festival, hem preguntat al seu director Francesc Viladiu com va ser la primera edició “va ser l’any 2004 arran de la capitalitat de la cultura catalana de Banyoles. Va ser una edició que naixia amb molta il·lusió i amb ambició, però també sense el coneixement que tenim ara. Va comptar amb grans noms, com Jaume Sisa o Paco Ibáñez així com altres grups de gran qualitat com Cor Vivaldi o Gospel Soul, per mencionar-ne alguns. Era un moment en què no hi havia el nombre de festivals que ara podem trobar arreu del territori i, per nosaltres, va ser el punt de partida tímid però ferm d’un esdeveniment que amb els anys s’ha consolidat en l’escena nacional.”

Tal com afirma Francesc Viladiu, director artístic del festival, l’(a)phònica «vol ser un reflex de l’escena musical de casa nostra, a més d’un motor d’impuls per la creació artística al territori. Hem programat 3 presentacions oficials, 4 presentacions de discos a les comarques gironines, 2 primeres actuacions també a Girona. Així mateix, hem coproduït el nou espectacle de Tarta Relena, el grup que donarà el tret de sortida a la 17a edició de l’(a)phònica. Mantenint els objectius amb els quals va néixer el festival, hi trobem propostes desconegudes al costat d’artistes consagrats». És per això que a part del cartell principal, també es podran veure exposicions o assistir al Tast de concerts, amb veus de Crisbru, Momi Maiga, Eva Verde & Publio Delgado, Genni & Aleks Locksmith, N. Moller, Pol Pla, i Gracià Pedro.

El tret de sortida el donarà un espectacle coproduït pel propi festival, juntament amb La Marfà – Centre de Creació Musical, es tracta de la presentació oficial del nou disc de Tarta Relena, Fiat Lux. A continuació, tindrà lloc l’actuació de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.

L’encarregat d’obrir el segon dia serà Nico Roig, oferirà una experiència sonora màgica amb una proposta en què el públic a través d’uns auriculars podrà escoltar les cançons de Yo siempre sueño que sí en 360 graus. Aquest dia també actuarà un dels artistes més transgressors del país, Albert Pla, que presentarà el seu nou espectacle ¿Os acordáis?. I per acabar la jornada, el grup de polifonies occitanes San Salvador, oferirà la primera actuació a les comarques gironines amb una proposta trencadora de gran intensitat sonora.

El dissabte 26 de juny, Pulmon Beatbox serà l’encarregat de despertar el festival amb l’espectacle familiar Flow, on es relata la història del hip hop, un dels moviments artístics més importants dels darrers temps. La jornada continuarà amb un canvi de registre, l’artista britànic Sam Berridge, amb entrades exhaurides oferirà el seu àlbum de debut, Lost & Found. A la tarda serà el torn de Marala, que presentarà en primícia a les comarques de Girona, el seu àlbum A trenc d’alba. A continuació, Anna Andreu interpretarà les cançons d’estil pop-folk càlid i emotiu del seu debut en solitari, juntament amb Marina Arrufat. L’emoció segueix amb el reconegut músic i escriptor Nacho Vegas porta un espectacle en col·laboració amb el Festival Poesia i +, llegirà alguns dels seus textos preferits i interpretarà algunes de les seves cançons. Qui també ha exhaurit entrades per aquest dia és Rodrigo Cuevas, que presenta el seu tercer espectacle. Un artista total que es mou entre el cabaret, l’agitació folklòrica, l’electrònica i l'humor. I per acabar la jornada, Berywam, un quartet beatbox reconegut internacionalment per les seves acrobàcies vocals.

L’últim dia del festival començarà amb Reggae per xics, un concert emmarcat en el Mercat de Música Viva de Vic, en què The Penguins presentaran per primera vegada el seu nou disc a les comarques gironines. També al matí, Enric Casasses, premi d’Honor de lletres Catalanes, oferirà una proposta en col·laboració amb Òmnium Pla de l’Estany, en què recitarà poemes inèdits i alguns dels clàssics. La proposta d’òpera amb les veus del Cor de Teatre i Vespres d’Arnadí, amb els solistes Mireia Pintó, Jordi Domènech, Laia Frigolé i Salvador Parrón. David Carabén és una altra de les cares conegudes del festival, el cantant de Mishima farà un repàs en format íntim de cançons que habitualment no formen part del seu repertori de directe. Més tard, en un concert emmarcat en el Mercat de Música Viva de Vic, La Ludwig Band presentarà oficialment el seu treball. A continuació arribarà un altre dels plats forts del festival, Rita Payés i Elisabeth Roma. I el punt final de la dissetena edició anirà a càrrec de Joan Colomo, presentarà en primícia a les comarques de Girona el seu nou àlbum, Disc trist.

Els gelats de l’(a)phònica

Un altre dels trets característics del festival és la imatge. Un cop més ha anat a càrrec dels creatius Enserio. Enguany, el fil conductor gira al voltant dels gelats i les sensacions d’estiu. Més enllà de la gràfica, s’ha ideat una iniciativa especial en col·laboració amb la Golafreria Artesana Janeret de Banyoles: “els gelats de l’(a)phònica”, uns gelats amb nom propi que es vendran exclusivament en una dotzena d’establiments de restauració de l’Associació Banyoles Comerç i Turisme. Els gelats, que s’anomenen Estrella (maduixa i mango), Esprit (regalèssia) i Estuva (vainilla i xocolata), compten amb dos-cents premis camuflats en els pals.