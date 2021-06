Salvador Dalí va mantenir, al llarg de la seva vida, moltes connexions amb el ritual del banquet i va dur a terme molts homenatges al món del vi i la gastronomia, malgrat que ell es confessava abstemi. La conservadora de la Fundació Gala-Dalí i artista, Juliette Murphy, afincada des de fa anys a Rabós d'Empordà, va oferir una documentada i interessant perspectiva sobre el tema, la setmana passada durant una xerrada a la biblioteca de Figueres, dins la iniciativa Biblioteques amb DO, enguany dedicada al món de l'art. La proposta, que va atraure força públic, es va concloure amb un sorteig entre els assistents d'ampolles de vi i de visites a alguns cellers que van voler sumar-s'hi.

L'eix central de la xerrada va ser el llibre 'Els vins de Gala' du Divin publicat l'any 1977 en francès i que venia precedit del gran èxit de ventes, 'Les dîners de Gala', del 1973. "En el llibre no destaca els vins del territori i això crec que només es deu únicament en el moment en que es va escriure", va comentar Murphy tot afegint que van ser aquells anys en que la cuina empordanesa va iniciar el seu camí cap al reconeixement internacional. La conservadora va anar resseguint les abundants il·lustracions que inclou el llibre, des d'obres seves a les d'altres artistes, anònims i coneguts, moltes intervingudes per Dalí, "és una simfonia visual propera a la sensació mateixa de borratxera que pot arribar a l'hora de tastar un bon vi o d'experimentar un gran plaer". Cap de les imatges del llibre del 1977, va dir Murphy, està catalogada i les referències dins l'obra són molt extenses.

El llibre compta a més amb més de 140 il·lustracions de Dalí que el converteixen en objecte de col·leccionisme. Diversos nus clàssics, tots ells recreats amb els seus consegüents tocs provocatius i surrealistes, o "L'Àngelus" de Jean-François Millet, una de les peces de referència del geni durant dècades i que en aquest llibre apareix amb diferents intervencions.

"Els vins de Dalí es refereixen a vins d'arreu del món i evoquen els seus orígens històrics mentre que els vins de Gala es cataloguen per sensacions, per goig", va dir Murphy assegurant que el "festí ja s'inicia a la coberta amb una referència de l'artista a l'amor cortés". La conservadora va destacar alguns dels homenatges que inclou el llibre: el sopar que es va fer després de la seva primera exposició a les Galeries Dalmau, el 1925; un menú a Cadaqués l'any 1960 i el banquet que es va fer el 1961 després que es publiqués el projecte del Teatre-Museu Dalí. "Els menús parlen de menjars ultralocals que a ell li encantaven", va remarcar Murphy. Per ella, 'Els vins de Gala' és, en aparença, "un llibre de confusió sistemàtica, un llibre de taula de cafè luxós però ple de saviesa, d'històries, d'art, sobrecarregat d'il·lustracions; és, en sí, una veritable bacanal". I, com dèia el mateix Dalí i Murphy va recordar: "Qui sap il·lustrar no el veurà mai bé però tastarà secrets".