La sala d'exposicions de Ca l'Anita de Roses presenta «Intangible», una mostra d'escultures de l'artista internacional Mercè Riba. L'exposició ja es pot visitar, des del dissabte 12 de juny, i estarà disponible fins al 18 de juliol.

A partir d'aquest recull, d'escultures de bronze, fusta i ferro, ple de significat i simbolisme, Mercè Riba vol plasmar l'home representat en "el cercle viciós de la vida, que s'arrapa a muntanyes d'esquerdades certeses per encarar el repte quotidià de no deixar-se engolir per les circumstàncies".

Aquesta és la primera inauguració presencial d'una exposició després de diversos mesos sense fer-ho.