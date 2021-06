El fotoperiodista Emilio Morenatti, de l'agència de notícies 'The Associated Press' a Espanya i Portugal, ha guanyat un premi Pulitzer per les seves fotografies que van reflectir l'impacte del coronavirus en els ancians. Entre les imatges, Morenatti va capturar a ancians a través de làmines de plàstic en residències, treballadors de la morgue traient cossos i a un pacient de Covid prenent el sol en un llit d'hospital prop de la platja, segons explica l'agència.

El jurat de la institució ha qualificat de "commovedores" les fotografies de Morenatti durant els mesos més durs de la pandèmia, la majoria d'elles preses a Barcelona, i és el quart espanyol que aconsegueix el guardó, després de Manu Brabo, Javier Bauluz i Susana Vera.

La carrera professional d'Emilio Morenatti s'ha desenvolupat en zones de conflicte. L'any 2006, va ser segrestat a Gaza i tres anys més tard, en 2009, va patir un atemptat a Kandahar (Afganistan) que li va provocar l'amputació d'un peu. També ha rebut altres destacats guardons, com un esment d'honor en els World Press Photo de 2007 o el Premi Ortega i Gasset de Periodisme Gràfic en 2013, entre uns altres.