El Primavera Sound 2022 ha exhaurit les entrades per a l'edició del 2022, que commemorarà el vintè aniversari. En menys de quinze dies, el festival ha venut les 200.000 entrades per al Parc del Fòrum, que reunirà en cada una de les sis jornades a l'entorn de 80.000 persones. Segons l'organització, el format del nou festival s'ha rebut de manera positiva entre el públic i la majoria dels que ja tenien entrades per a l'edició del 2021 l'han mantingut. El festival assolirà la xifra de 500.000 assistents. Es calcula que més de 100.000 persones viatjaran des de 126 països diferents.