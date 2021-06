"Respiració de l’Univers" de l’artista Mònica Campdepadrós ha estat seleccionada als premis Arts-FAD, que combina artesania i art contemporani i que convoca l’Associació Foment de les Arts i del Disseny. L’obra s’exhibeix aquests dies a l’exposició "El millor disseny de l’any" al Disseny Hub de Barcelona juntament amb la resta d’obres premiades i finalistes. Els guanyadors es donen a conèixer aquest dijous però l’exposició es pot veure fins al 29 d’agost.

Fa dos anys una altra peça de Campdepadrós, Duet, també va ser seleccionada. Enguany ha tornat a presentar-s’hi amb Respiració de l’Univers, una obra que pren forma de l’eix d’un toroide, la forma del camp magnètic de les persones, de la Terra i potser la forma de l’Univers. Està formada per vuitanta anelles de fusta unides una a una, quaranta d’anada i quaranta de tornada, un número que simbolitza «la metanoia, la transformació». «Ens remet al perpetu moviment, aquesta contracció i expansió, com la nostra respiració», comenta l’artista tot remetent-se a «la llei del ritme universal».

Les anelles crues i de color es van alternant «per simbolitzar les etapes» i el mig, el canal central, és buit per on viatja la llum o el so, «el buit que ho conté tot». Campdepadrós, que sempre dona molt missatge a les seves creacions, admet que aquest concurs «dona reconeixement i prestigi» tot i que no té premis econòmics i el retorn també és subjectiu malgrat el ressò mediàtic.

El disseny de la col·lecció «Cahiers» de WunderKammer també és reconegut

Els premis FAD-LAUS també té la seva secció de disseny gràfic i és en aquesta on s’ha reconegut una altra creació altempordanesa. Es tracta de la col·lecció «Cahiers» de l’editorial WunderKammer, impulsada per Elisabet Riera des de Terrades. El disseny d’aquests peculiars assajos de petit format és obra dels Germans Berenguer. En el breu temps que porten fent-se, ja han aparegut deu volums, el darrer Érase otra vez. Cuentos de hadas contemporáneos d’Ana Llurba. Dijous se sabrà quin premi s’emporten.