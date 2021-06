Enguany fa quaranta anys de la primera mostra de dansa clàssica, moderna, jazz i contemporània a Castelló d’Empúries. Des dels inicis a l’Escola Jennifer Creighton, on s’impartien estudis de dansa clàssica amb el mètode de la Royal Academy of Dance i gaudint del modern jazz, i fins ara a l’escola de nou moviment i dansa contemporània El Paller, on des de fa més de quinze anys es prioritza la creació contemporània.

Ho celebren, aquest divendres i dissabte, 11 i 12 de juny, a les 10 del vespre, al mateix taller d’El Paller, al Portal de la Mercè, que s'ha previst que estigui tallat a la circulació, i al jardí de la casa gran on hi presenten una «petita intervenció».

Actualment, Emma Teixidor, filla i alumna de Jennifer Creighton, junt amb Dolo Yglesias qui fou alumna de la primera escola de dansa, dirigeixen la companyia i l’escola El Paller. Teixidor explica que aquests dos dies de mostra tenen previst fer una mena «de circuit d’actuacions» que els assistents podran anar seguint.