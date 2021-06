Més de quatre mil llibres s’han distribuït en els darrers dos anys des de Taberna Libraria, la llibreria de segona mà i amb caràcter social de Figueres. Malgrat la pandèmia, que ha obligat a les seves responsables a mantenir el local tancat uns quants mesos i a no poder-hi fer activitats complementàries, el projecte segueix ben viu. Aquest dimarts celebren el segon aniversari i ho fan regalant punts de llibre i 2x1 als compradors que els visitin aquesta setmana quan, a més, ja tornen a obrir també els dissabtes a la tarda.

Taberna Libraria va engegar motors just el juny del 2019. La bona acollida va ser immediata malgrat trobar-se apartat dels carrers més cèntrics de la ciutat. De fet, ja el primer mes, reconeixen,

l’espai on es troben -la seu de l’associació de veïns de l’Eixample- «ja se’ns va quedar petit». Només dir que, a banda dels milers de llibres que hi ha als prestatges, en tenen molts més «ocupant» els baixos de la parròquia. I és que l’obertura d’aquest espai ha estat molt ben rebut per molts usuaris. Per una banda, lectors compulsius com un veí de Figueres que, els primers mesos, es va arribar a gastar fins a mil euros en llibres. «La seva aportació ens va ajudar a arrancar», corroboren. D’altres que, quan els visiten, se n’enduen fins a vuitanta volums de cop. N’hi

ha, però, que també en venen a deixar, ja sigui perquè els volen canviar o perquè es canvien de casa, i van engruixint el fons de la llibreria social i de segona mà, un espai que, fins i tot, els llibreters de Figueres el recomanen als seus clients, ja que no és competència.

Tots els llibres es venen a 1 euro els infantils i a 2 la resta. Els diners que es recullen reverteixen totalment en projectes socials a la ciutat i la comarca. Ja són unes quantes les entitats o associacions que han rebut suport de Taberna Libraria per projectes concrets. És el cas de Càrites Figueres i de Castelló d’Empúries, Creu Roja, associació Mussidal de l’Alt Empordà, associació cultural La Figa, Salut Empordà Cooperació, associació feminista 8M, Suport pis de menors gestionat per Suara, la Xarxa, revista cultural Miligramo, Ànima Mater o el futbol Juncària.

Somnis de futur

Les responsables del projecte tenen moltes idees per tirar endavant tan bon punt les restriccions es relaxin, com ara concerts acústics i vernissatges amb artistes locals. Un altre «somni» és el de canviar d’espai per disposar d’un local molt més ampli, perquè a l’actual «no podem créixer», i poderlo oferir com espai alternatiu a entitats per fer coses. Volen donarse a conèixer més encara perquè «molta gent ens ha comentat quanta falta feina un espai així». En aquest sentit, quan van reobrir «molts ens van dir quant ens trobaven a faltar». «Tenim un públic molt fidel i també ens ve gent de fora la comarca», comenten. Un dels objectius és ara obrir-se més a les escoles i instituts. Val a dir, però, que ja han col·laborat amb algunes d’elles.