Aquest passat dissabte 5 de juny es va celebrar a Portbou un homenatge a Dani Karavan, mort aquest darrer 29 de maig i autor del memorial a Walter Benjamin, Memorial Passatges, ubicat al municipi de Portbou.

L'acte va constar d'un recital a càrrec del violinista Pavel Amilcar i una ofrena floral. Hi van assistir els alcaldes de Portbou i de Cervère. L'Ajuntament de Portbou destaca l'emotivitat de l'homenatge a l'escultor israelià, just al costat del cementiri on reposen les despulles del filòsof alemany Walter Benjamin.