L'historiador Joaquim Nadal s'endinsa a les acaballes de la Guerra Civil a Girona en el seu nou llibre 'Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil', editat per L'Avenç. A través del testimoni d'alguns dels seus protagonistes, Nadal retrata el darrer "mes i mig de vida" de la ciutat abans de la fi del conflicte. En concret, fins als primers dies del febrer del 39, quan Girona és ocupada per les tropes franquistes. Ho fa amb la voluntat d'oferir una "radiografia d'ambient" d'aquell moment històric on Girona, enmig del caos, també va ser l'escenari del camí de l'exili d'escriptors i polítics.

Per fer-ho, el volum recopila un recull de textos de novel·les, memòries, dietaris, articles periodístics i llibres militars sota l'atenta contextualització de l'autor. "No puc posar la mà al foc que no m'hagi deixat res però he intentat donar una visió el més completa possible de quina manera es va viure a Girona la penúltima etapa abans del final de la gerra", assegura Nadal.

Entre els noms que hi apareixen, hi ha Antoni Rovira i Virgili, Xavier Benguerel, Josep Pous i Pagès, Alexandre Deulofeu, Carles Pi i Sunyer, Carles Riba, Álvaro de Orriols, Francesc Trabal o Clementina Arderiu. També la visió de comandaments militars de l'exèrcit republicà o el testimoni d'un soldat de l'exèrcit franquista. "La visió d'uns i altres", diu Nadal. El volum aborda l'arribada de refugiats a la ciutat, els restaurants socials o l'ocupació militar. També el testimoni de cronistes de guerra que expliquen la seva arribada amb les trobes franquistes i com troben una "ciutat en ruïnes i incendiada" i el periple de diverses personalitats en el seu camí cap a l'exili. Com la nit que Rovira i Virgili va passar entre dos bancs del saló de plens de l'Ajuntament de Girona o la d'Álvaro de Orriols, al Teatre Municipal. "Entre el 26 de gener i el 4 de febrer, Girona és una etapa intermèdia. Per aquí hi passen els que han hagut de deixar Barcelona.

Seguint la novel·la de Maria Campillo

El Parlament, diputats, consellers, escriptors i gent diversa que després, un cop fora i ja en ple exili, escriu el seu testimoni", explica Nadal. "Segueixo una mica la novel·la de Maria Campillo, que fa el pròleg del llibre i que a escrit diversos llibres sobre la Guerra Civil però de caràcter més general", diu Nadal en relació al procés de selecció dels textos i la documentació. L'últim capítol, per a Carles RaholaEl volum el tanca un capítol dedicat a Carles Rahola. A través de textos que va escriure "sota el pes ja d'una sentència de mort" i els dies previs a la seva execució, Nadal rendeix el seu particular homenatge a l'escriptor, periodista, historiador i polític gironí. "La ciutat sempre portarà la càrrega, per molts homenatges que se li facin, d'haver permès que un home bo com ell fos afusellat pel franquisme", afirma Nadal.

El llibre es presentarà a la Llibreria 22 de Girona el 15 de juny a les set de la tarda i el 19 de juny al Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera.