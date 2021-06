Stay Homas ha publicat una nova cançó a les seves xarxes socials. Es titula 'Es por ti' i en aquesta hi col·labora a través del mòbil el popular cantant panameny Rubén Blades, autor de temes tan emblemàtics com 'Pedro Navaja', 'Plástico' o 'Buscando Guayaba'. Al vídeo, els Stay Homas han pujat de nou a la terrassa per gravar el tema que van publicar aquest diumenge al vespre i ja té més de 125.000 reproduccions a Instragram. Stay Homas va presentar el passat 28 de maig el seu primer disc, 'Agua', al públic barceloní en un concert al Coliseum.

A l'abril de l'any passat, quan Stay Homas donava els primers passos i anava creixent la seva popularitat, Blades ja els hi va dedicar una piulada en la qual deia: "Aquests músics de Barcelona, el que fan, amb el que tenen: no hi ha un estudi de luxe, no hi ha una consola de gravació moderna, no hi ha instruments cars: què hi ha? Què tenen? Talent, idees, sentit de l'humor i entusiasme".