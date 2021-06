El Festival Internacional de Màgia (FIMAG) de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest diumenge amb més de 5.200 entrades venudes i totes les localitats exhaurides per a 43 dels 63 espectacles que s'hi han pogut veure. Ha estat el cas de les dues gales de dissabte, espectacle principal del certamen. Segons ha informat l'organització, l'aforament estava limitat al 75% de la capacitat seguint les instruccions del Procicat. Els organitzadors han expressat la seva "satisfacció" i "agraïment" per com s'ha desenvolupat el Fimag malgrat la pandèmia de Covid-19, que ha obligat a descartar els espectacles al carrer. Esperen, però, "reobrir el carrer" de cara al 2022.