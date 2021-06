L'entitat cultural La Cate de Figueres obre un concurs d'street art per realitzar una intervenció gràfica al mur de la plaça amb motiu del seu centenari. Amb la col·laboració de l'associació juvenil La Figa i de l'Ajuntament de Figueres, la convocatòria de presentació de projectes estarà oberta fins al 5 de juliol i s'hi podran presentar artistes, muralistes i dissenyadors gràfics de tot el país. La persona guanyadora del concurs serà premiada amb una recompensa econòmica de 3.000 euros i l'obra final es podrà veure a partir del mes de setembre. Serà escollit per un jurat format per cinc persones vinculades al món cultural, social i artístic de Figueres. Les bases de la convocatòria estan disponibles a la web de La Figa.

Amb l'objectiu de commerorar els 100 anys d'història de l'espai cultural La Cate, l'entitat fa una crida al col·lectiu artística del país i obre un concurs per realitzar una intervenció gràfica al mur situat a la plaça de davant l'edifici, immoble catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i reconegut per la Fundació DOCOMOMO Ibérico.

Els artistes, muralistes i dissenyadors gràfics interessats en participar hauran d'omplir un formulari, presentar el seu portfoli i fer arribar la seva proposta d'intervenció gràfica al correu electrònic lafigafigueres@lacate.cat. El veredicte final es donarà a conèixer el 15 de juliol i l'obra es realitzarà durant els mesos d'estiu, amb la voluntat de presentar-la a l'inici de la temporada 2021-2022.

La intenció d'aquesta iniciativa és commemorar el centenari de l'entitat figuerenca i embellir l'espia exterior de l'edifici amb una obra artística que reflectieixi els valors i conceptes clau de l'espai cultural, com són comunitat, associacionisme, cultura, creativitat o llibertat, entre d'altres.