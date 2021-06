Divendres 4 de juny van iniciar-se els actes per la celebració dels noranta anys de la publicació a La Gaceta de Madrid del decret de declaració de monestir de Sant Domènec de Peralada com a monument historicoartístic. Per celebrar-ho, l’Ajuntament de Peralada ha organitzat una sèrie d’actes commemoratius, que tindran lloc durant el mes de juny al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, espai municipal que allotja l’oficina de turisme, el Museu de la Vila i el claustre de Sant Domènec, únic vestigi de l’antic monestir.

El tret de sortida de les celebracions va ser el passat divendres 7 de juny al vespre, amb la presentació dels actes i la inauguració de l’exposició fotogràfica 1975, Memòria gràfica d’un salvament, una col·lecció d’imatges en blanc i negre del fotògraf i periodista de premsa Pablo García Cortés (Pablito), que mostra els treballs de neteja i condicionament del solar del Claustre per part d’un grup de veïns poc abans que l’Ajuntament de l’època emprengués un ambiciós projecte de restauració.

Les fotografies pertanyen al Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (l’INSPAI), i dóna la coincidència que l’autor té vinculacions familiars amb Peralada, ja que l’esposa de Pablito era del poble. Amb aquesta raó, alguns dels descendents del matrimoni eren ahir a la inauguració.

D’una banda, les imatges immortalitzen el tràfec de membres del consistori i de veïns (grans i joves estudiants) per deixar net i curiós l’espai i preparar-lo per a la restauració posterior. De l’altra, donen compte de l’estat de degradació en què es trobava el Claustre després de l’enderroc de l’antic convent de dominics i de l’intent fallit de desmuntar-lo i traslladar-lo al pati del Castell.

Segons va explicar Miquel Brugat, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Peralada, “hem titulat l’exposició ‘1975, Memòria d’un salvament’ precisament perquè va ser la decisió unànime de la població de Peralada i de l’Ajuntament de l’època el que va evitar que el Claustre acabés colgat per les runes, i el que va fer possible que s’iniciés un procés de restauració del monument i de millora de l’espai circumdant que van ser la primera llavor del que veiem avui”.

Completen l’exposició alguns plànols del projecte de restauració, que, a més de l’enjardinament dels espais confrontants per fer-hi actes culturals, preveia el cobriment del monument. El cobriment no va arribar a bon port, però els dibuixos il·lustren l’ambició del projecte i donen fe del nivell de compromís del consistori en la salvaguarda del Claustre. Moltes de les persones que van participar en el “salvament” eren durant l'acte a la sala, recordant vells temps. L’exposició, que es podrà veure fins a finals d’estiu, vol ser un petit homenatge a totes elles.