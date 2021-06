Joaquim Tristany (Mataró, 1926), el compositor que va renovar i rellançar la modalitat de sardana ‘revessa’, ha mort aquest dissabte de matinada a Mataró als 95 anys, ha informat la Confederació Sardanista de Catalunya. Tristany va ser president de la Federació Unió de Grups Sardanistes de Catalunya (UCS), l'entitat responsable de la sardana esportiva, entre 1970 i 1985. D’aquest organisme va fomentar la sardana de competició i va treballar amb intensitat per estandarditzar els concursos i dignificar els grups.

Més de 300 ‘revesses’

Com el compositor va crear més de 300 sardanes ‘revesses’, que és aquella sardana en què s’han de descobrir els compassos curts i llargs a través de motius musicals concrets i diverses operacions matemàtiques. La peculiaritat de la seva obra resideix no només en haver-se focalitzat en aquest gènere tan especial, sinó també en haver desterrat les sardanes amb música desagradable i haver-ne creat altres amb melodies i salts de caràcter més musical. Fins i tot algunes de les seves composicions van ser arranjaments de tonades conegudes, una tasca que va influir sobre altres autors ‘reversaires’ reconeguts avui en dia com Carles Santiago, Joan Manuel Paños o Dani Gasulla. La seva obra musical també contempla algunes sardanes tradicionals, com 'Colles Repuntejant' i 'Matadepera'.