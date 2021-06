El passat dilluns 31 de maig va finalitzar el període d’inscripció del MedFoto, el primer Concurs de Fotografia del Mediterrani organitzat pel Club Nàutic l’Escala i la Fundació Alive amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala. El certamen ha aconseguit recopilar més de 600 imatges que seran sotmeses, a partir del proper 7 de juny, a les tasques de selecció que durà a terme el Jurat del MedFoto, integrat per sis experts en el món de la fotografia i el medi marí.

Fruit d’aquest procés, el MedFoto donarà a conèixer, el dia 5 de juliol, les 42 fotografies finalistes del certamen, que seran publicades al compte d’Instagram del concurs. S’iniciarà, així, el període de votació popular que regalarà a l’autor o autora de la imatge amb més “M’agrada” una excursió amb veler per la Costa Brava que podrà compartir amb els seus amics o familiars.

42 finalistes i fins a 12 premis en joc

El guanyador o guanyadora absolut, així com els premis a les set categories del concurs i els reconeixements a l’autor o autora menor de 16 anys i a la millor fotografia presa a la Costa Brava i l’Escala es donaran a conèixer el dissabte 31 de juliol durant l’entrega de premis del MedFoto. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions del Club Nàutic l’Escala i servirà, també, d’inauguració de l’exposició de les 42 propostes finalistes. Aquesta podrà visitar-se durant tot el mes d’agost a la Sala de Juntes de l’entitat escalenca.

En total, el certamen repartirà prop de 4.000 euros en metàl·lic entre els guanyadors. Un al·licient més per a un concurs obert tant a professionals com a aficionats a la fotografia i dedicat a totes les vessants del Mediterrani. Sota la temàtica El mar i les persones, el MedFoto ha recollit grans imatges de paisatge, vida salvatge, activitats nàutiques esportives i professionals, subaquàtiques i de conservació preses tant amb càmera digital com amb telèfon mòbil.

Un projecte col·laboratiu

El Club Nàutic l’Escala i la Fundació Alive són els impulsors MedFoto, el primer Concurs Internacional de Fotografia de la Mediterrània. El certamen és fruit del compromís entre les dues entitats de crear un certamen fotogràfic conjuntament amb l’objectiu de difondre els valors ambientals i humans de la mar Mediterrània.

L’Ajuntament de l’Escala dóna el seu suport al projecte en el marc del seu esforç constant de difusió dels valors i els entorns locals, com a eina per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Un mar de valors

El mar i la mar Mediterrània han estat molt vinculats a la vila marinera de l’Escala des dels seus orígens. De fet, els grecs desembarcaven a la Península Ibèrica des d’Empúries, on els seus vestigis ens recorden dia a dia la importància de preservar el seu llegat històric i cultural del que el mar n’és un dels seus principals eixos vertebradors.

Aquesta mar que banya les nostres costes és, doncs, molt rica en valors. És cultura i història; un medi de treball i d’esbarjo per a l’home i l’hàbitat de milers d’espècies d’animals i vegetals que configuren el seu paisatge tant especial. Valors que han de conviure pel present i per les futures generacions i que només podrem preservar gaudint i treballant al mar de manera sostenible.