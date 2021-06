La Biennal Jove Creació Europea fa parada a Figueres, concretament, a la sala de l’Escorxador on, fins al 8 d’agost, es poden veure obres de «joves artistes emergents» de França, Dinamarca, Romania, Itàlia, Espanya i Portugal. És la penúltima parada d’una roda que es clourà a l’estiu a Portugal i que, definitivament, s’aturarà, ja que el projecte, després de vint anys, no té continuïtat.

El director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, i el regidor de Cultura, Alfons Martínez, no podien amagar certa decepció per la decisió durant la presentació de la mostra. En aquest sentit, la iniciativa havia obert les portes a molts creadors perquè aquests «tinguessin noves oportunitats» i la possibilitat de treballar amb altres artistes. «Es perd un projecte interessant per l’art emergent de casa nostra», explicava Bech però els lligams amb Montrouge, un dels espais participants, són estrets i podrien generar noves complicitats «amb nous fonaments».

Ara es pot gaudir amb la darrera mostra «molt eclèctica», segons Bech, que inclou pintura, dibuix, escultura i instal·lacions, algunes d’elles molt impactants que ofereixen una visió oberta i transversal carregada de sensibilitat, recerca identitària, ironia i revisió històrica. Destacar les obres dels creadors espanyols: Eladio Aguilera, Marc Anglès, Judit Bou, Azahara Cerezo, Fabià Claramunt, Gabriel Llinàs, Melisa López i l’empordanesa Tura Sanz Sanglas qui, justament, també té, en aquests moments, una altra exposició al Museu de l’Empordà al costat de Rosa Tharrats. A la Biennal presenta Estripagecs (Window Bars), una instal·lació formada per un conjunt de quadres emmarcats amb diferents marcs on la tinta sobre paper representa un estrapagecs, és a dir, un element que impedeix travessar la finestra que és el quadre.

Paral·lelament a l’exposició, la Biennal va acompanyada de l’edició d’un catàleg on apareix l’obra de cadascun dels artistes representats. És, doncs, la possibilitat de donar-se a conèixer. La mateixa que va tenir Adrià Ciurana (1985-2018), qui el 2013 va ser premiat en aquesta cita europea. Justament, Ciurana serà el protagonista de la propera exposició temporal del Museu de l’Empordà. Comissariada per Manel Grávalos i Jordi Mitjà, abasta el període més productiu de Ciurana i descriu les connexions que va provocar fent de catalitzador entre companys de professió.