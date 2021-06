El secretari general del Departament de Cultura, Jordi Foz, ha anunciat la preparació d'un assaig clínic amb testos d'antígens per fer una diada castellera. "Hi ha un projecte concret d'un assaig clínic d'una colla castellera, amb una línia similar als assajos de concerts com el Sant Jordi o a la sala Apolo", ha avançat Foz aquest dissabte als micròfons de Rac1. "S'ha d'acabar de polir amb el Procicat, però seria una prova excepcional i sempre en el marc d'un assaig clínic. S'hi està treballant amb el Departament de Salut i amb els impulsors científics", ha continuat el secretari general de Cultura, que també ha precisat que les festes majors estan autoritzades a partir del 7 de juny, però amb "actes estàtics i amb controls d'aforament".

Les cercaviles, encara prohibides

Queden descartades d'entrada les tradicionals cercaviles de festa major en moltes poblacions de Catalunya. "Ara mateix es poden fer activitats de cultura popular, però amb unes restriccions, i les cercaviles ara no tenen marge amb els protocols vigents. Però aquests protocols són revisables depenent de la situació", ha apuntat Foz. "L'objectiu és que les places s'omplin de cultura. Però som conscients que s'haurà de fer gradualment i amb prudència. Treballarem perquè la situació es flexibilitzi el màxim possible", ha insistit el secretari general de Cultura, que -tornant a les diades castelleres- ha reconegut que serà difícil que aquest 2021 se'n puguin celebrar amb una normalitat prepandèmia.

"Ens agradaria que enguany es tornés a fer una actuació castellera com abans de la pandèmia, però malgrat que seria una gran alegria no em puc comprometre a que sigui així", ha lamentat Foz. El secretari general de Cultura sí que s'ha mostrat més optimista amb els grans festivals de música. "Estem treballant amb tots els festivals per poder fer-los amb aforaments importants, un entorn segur, testos previs i seguiments. La notícia és que es podran celebrar", ha aplaudit Foz. "I rebran ajudes específiques perquè el sobrecost dels testos d'antígens no recaiguin a l'espectador", ha conclòs el secretari general de Cultura.