«Volem ser una plataforma de llançament i de promoció per joves talents jazzístics i alhora una cita amb formacions consolidades». Així definia Alba Albert, presidenta de Joventuts Musicals de Figueres, el Festival de Jazz que tindrà lloc a la ciutat del 16 al 18 de juliol amb un cap de cartell molt rellevant, Ignasi Terraza, qui, segons Dani Alonso, director artístic del Festival, és «un pianista fabulós, super sensitiu i molt bon compositor i imaginatiu».

En total s’han programat sis concerts –tres d’ells gratuïts– entre la plaça Josep Pla, La Cate i els Caputxins. Obre el festival el New Orleans Gospel Quartet amb la veu de Rachel Ratsizafy. Li seguirà Casares Brothers Quintet, Kelly Green Trio feat Vernau Mier; Ignasi Terraza Trio i els energètics Drop Collective. El Festival, el cartell del qual ha estat dissenyat per Mònica Campdepadròs, es tanca amb un homenatge, organitzat per la seva filla, al bluesman Amadeu Casas, mort fa uns mesos, amb Joan Pau Cumellas i Quico Pi de la Serra com a convidats.

Dani Alonso és el director artístic del Festival de Jazz de Figueres des de fa set anys.

Molts dels artistes joves que venen al Festival s’han format fora del país.

Quan viatges t’obres al món, veus maneres diferents de viure. Quan ho fas per aprendre música vas a escoles on fan classes els millors. El jazz no forma part de la nostra tradició i els músics han de sortir fora per aprendre millor.

Com qualificaria el cartell d’aquest any?

Tenim la sort de no estar condicionats a vendre dues mil entrades com els grans festivals. Així podem oferir jazz de veritat i de qualitat.

El concert de cloenda es dedica a Amadeu Casas.

Al morir durant la pandèmia no se li va fer el recordatori que hauria estat habitual. Per això ens fa molta il·lusió que es pugui fer aquí. De fet, tenia una forta vinculació amb l’Empordà i el disc que va fer de Fages de Climent el va presentar a Castelló d’Empúries.