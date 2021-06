Els actes de la Fira de la Rosa arrenquen avui amb la confecció per part dels comerciants rosincs de les tradicionals catifes de Corpus, creant un mosaic de colors a diferents espais de la població: Mercat Municipal, carrer Pi i Sunyer i carrer Sant Sebastià. A més, es decoren els carrers Joan Badosa i Sant Elm i les places de l’Àngel amb la creació "Roda cromàtica" a càrrec del centre l’Art i de l’Església, a càrrec dels alumnes del cicle formatiu d'Activitats Comercials, del Centre Escolar Empordà.

Un total de 51 botigues s’han unit enguany a la campanya "Decora el teu aparador" i contribuiran a omplir de motius florals Roses entre el 3 i el 6 de juny. A més, obsequiaran els seus clients amb globus de la Fira de la Rosa, mentre que el Mercat Municipal regalarà roses per compres superiors a 6€. El personatge "la Barretura" amenitzarà dissabte i diumenge amb el seu acordió i els seus amics follets els carrers de la vila, omplint-los de cançons, perfums i rialles: un conte per aquí, una dansa per allà, una rosa ben vermella...

Demà divendres, tindrà lloc la inauguració i visites de l’exposició "Un món de roses" al Teatre Municipal de Roses, a càrrec de l'Associació d'Amics de les roses de Sant Feliu de Llobregat, que es podrà veure fins diumenge dia 6.

En l’apartat gastronòmic, del 3 al 13 de juny, 17 restaurants del municipi s’adhereixen a la campanya "1000 Roses a Roses", que torna a convidar a dones d'arreu que es diguin Rosa, Rosita, Roser, Rosor o Rosó i els seus compostos o derivats, en qualsevol idioma, a degustar el Menú de la Rosa. Durant les mateixes dates, la campanya "Còctels a Roses" permetrà degustar els còctels florals inspirats en el món de la rosa i de les flors que 11 bars i restaurants rosincs han ideat per a l’ocasió.

I entre el 3 i el 7 de juny, el concurs fotogràfic a Instagram premia amb 300 € la fotografia que millor representi la Fira de la Rosa 2021.