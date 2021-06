El 2021 té lloc la novena edició de Biblioteques amb DO, el projecte del Servei de Biblioteques que porta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya, un tret distintiu i autòcton del territori amb el qual es vol subratllar l’arrelament de cada servei bibliotecari amb l’entorn al qual s’adreça.

Cada mes de juny la Biblioteca de Figueres marida propostes culturals amb els vins de la DO Empordà i, en el seu afany de recórrer la diversitat de les facetes de la cultura del vi, l'edició d'enguany posa l'accent en la representació del món del vi en l'art.

Dissabte 5 de juny, a les 11 h

Visita i tast de vins al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops

Visita dual en la qual l’enòleg David Molas donarà a conèixer la manera de fer i l’essència de Vinyes dels Aspres, i l’escultor Pep Admetlla explicarà les intervencions escultòrico-arquitectòniques i de disseny industrial que de manera recent han transformat el celler.

Dijous 10 de juny, a les 19 h

Conferència Els vins de Gala del diví a càrrec de Juliette Murphy conservadora de la Fundació Gala- Salvador Dalí

A partir del llibre Les vins de Gala de Salvador Dalí, publicat el 1977, una guia deliciosament excèntrica on el mestre del surrealisme comparteix la seva passió pel vi i explora molts mites del raïm a través de sensuals i subversius textos.

Dilluns 14 de juny, a les 19 h

Presentació de la col·lecció Envinats de Vibop Edicions, comentari de l’escriptor Miquel Martín sobre el llibre Vinyoli trasbalsa la bellesa com el vi i presentació dels vins del Celler Espolla.

Presentació de la col·lecció Envinats de Vibop Edicions a càrrec de Montse Serra, tot seguit l’escriptor Miquel Martín i Serra realitzarà comentaris sobre el llibre Vinyoli trasbalsa la bellesa com el vi, i de com l’univers metafòric i simbòlic del vi serveix al poeta per endinsar-se, com deia ell mateix, en el «domini màgic» de la paraula i provar de revelar-nos alguns secrets i misteris de l’existència.

L’acte es complementarà amb la presentació dels vins del Celler Cooperatiu d’Espolla a càrrec de l’enòleg Pau Albó.

Organitza: Càtedra del vi i de l’oli de l’Empordà de la UdG

Dijous 17 de juny, a les 19 h

Vinyes entre vitrines: el món del vi en la col·lecció dels museus d’art catalans i al Museu de l’Empordà

L'historiador de l'art Oriol Gasulla ens oferirà una xerrada que és un recorregut per la representació de la cultura del vi a través d’una selecció de les principals obres artístiques i peces arqueològiques que es troben als museus del nostre país: MNAC, Vinseum, museus d’arqueologia del territori...

Tot seguit, Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà, donarà a conèixer algunes de les obres de la col·lecció del museu que estan relacionades amb la temàtica del vi.