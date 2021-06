Abans d’ahir, el passat dilluns al matí, coincidint amb la seva presentació pública a l’Ajuntament de Roses, es posaven a la venda les 9.300 butaques distribuïdes en 10 representacions de Nits de Circ, la nova proposta de Circus Arts Foundation, la fundació cultural sense ànim de lucre amb seu al recent estrenat Circusland, el Palau internacional de les Arts del Circ de Besalú. La fundació, que anualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal, ambdós a Girona, s’estrena en el calendari estiuenc amb una original proposta de circ sota els estels.

En concret la gala internacional Nits de Circ reunirà 23 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions: trapezistes amb el temerari triple salt mortal (els 5 Flying Martini d’Itàlia), les dues millors malabaristes femenines del món (la francesa Françoise Rochais i l’antipodista italiana Selyna Bogino), campions de freestyle (la bicicleta BMX de Jonathan Rossi d’Itàlia), còmics damunt el llit elàstic (Max Weldy de França), genis de l’humor sense paraules (el belga Elastic), vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra (la catalana Viviana) i acròbates de força inversemblant (el White Gotik Quartet d’Ucraïna). Tot plegat dins la pista d’un circ complet però sense lona amb un aforament de 1.330 butaques de les que, per les mesures Covid-19, se’n pot disposar d’un 70%.

L’espectacle es durà a terme de l’11 al 14 d’agost als Jardins del Molí de Besalú, just al darrere de Circusland, i, del 17 al 22 d’agost, dins del recinte de la Ciutadella de Roses. Dos marcs d’ensomni per a un espectacle d’una hora i mitja de durada amb entrades que oscil·len entre els 14 i els 44 euros i es poden seguir adquirint a través del web www.NitsdeCirc.com, a les taquilles de la Ciutadella de Roses i de Circusland a Besalú i per telèfon (972505317).