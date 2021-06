Quan Jaume Sastre, director del Grup de Teatre de Roses, va llegir el text Fuita del dramaturg Jordi Galceran no va dubtar gens que havia de ser la nova producció del grup. «És una obra del 1994 però molt contemporània i actual, amb un diàleg fresc, una comèdia amb molt de ritme», explica tot afegint que busquen, amb Fuita, atraure «un target més juvenil». Ho intentaran aquest divendres, dissabte i diumenge quan presenten la seva versió al Teatre de Roses.

Fuita és una obra mordaç i àcida que reflexiona sobre l’amiguisme i els tractes d’influència escrita per un dels dramaturgs més reconeguts i amb més projecció de la literatura catalana. Moltes són les companyies que l’han dut a escena, entre elles Taller de Teatre de Figueres fa uns anys. L’argument de l’obra és prou sucós: Isidre Galí, un alt càrrec del govern dimiteix per un afer de corrupció. Desesperat decideix posar fi a la seva vida però abans truca a una prostituta per acomiadar-se bé. Prèvia la seva arribada entra a escena una venedora d’estris de cuina que ho canviarà tot. Els cinc actors que donaran vida als personatges, escollits pel mateix director, són Lluís Ribas, Sílvia Magester, Ivan Pararols, Ferran Mascaró i Laia Brenes. Completen l’elenc el director Jaume Sastre i l’ajudant de direcció, Glòria Roura.

Es tracta, doncs, d’un equip petit, adaptat, sobretot, a les circumstàncies que han estat excepcionals. D’entrada van començar a fer lectures en línia, a través del Google Meet, el passat febrer, «una cosa eterna», i després van haver d’adaptar-se al toc de queda. «Nosaltres assagem molt de nits per adaptar-nos a les feines i en aquesta ocasió ha estat complicat, hem fet a mesura que podíem», afirma Sastre qui en cap cas han pensat mai a anul·lar perquè, diu, «mentre es pugui fer prenent les mesures que calgui, s’ha de fer». Sastre no amaga la preocupació pel mal que ha generat aquesta llarga aturada entre el teixit associatiu. «Ha acostumat a la gent a quedar-se més a casa i ara fa més mandra», diu Sastre qui ja té una certa preocupació pel que pugui succeir a finals d’any amb la representació dels Pastorets. «És una obra que demana molta gent i de moltes edats diferents i mentre les reunions socials estiguin tan limitades...», reflexiona.

Per Fuita, la companyia ha mogut poca gent convertint-se així en un grup bombolla en sí mateix. A més, han plantejat una escenografia molt minimalista, adaptada al moment i reutilitzant elements de l’anterior muntatge Animals de companyia que només es va poder representar a Roses ja que el confinament els va agafar just quan anaven a fer bolos. També, l’aforament ara és més reduït per la pandèmia i no han volgut repercutir-ho en el preu de l’entrada.

A l’agost «Nits de circ», a la Ciutadella

Del 17 al 22 d‘agost, la Ciutadella de Roses es convertirà en la pista d’un circ sota les estrelles. Nits de circ és l’espectacle creat per Circus Arts Foundation, promotora del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i del Gran Circ de Nadal de Girona que enguany compleix deu anys de trajectòria. L’espectacle, presentat aquest dilluns passat, agrupa sota una mateixa pista a l’aire lliure les principals figures dels grans circs d’Europa. Els caps de cartell de circs del prestigi com ArletteGruss, Bouglione, Knie o Krone.

El muntatge, que abans de Roses es veurà, de l’11 al 14 d’agost, a Besalú, inclou números de vint-i-tres artistes internacionals de vuit països, circ d’alta qualitat amb acompanyament musical en viu de la mà de la Paris Circus Orchestra. Entre els artistes seleccionats hi haurà trapezistes amb el temerari triple salt mortal, les dues millors malabaristes femenines del món, campions de freestyle (bicicleta acrobàtica), còmics damunt el llit elàstic, genis de l’humor sense paraules, vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra i acròbates de força inversemblant.

Tant a Besalú com a Roses, el públic assistent veurà l’espectacle des d’una graderia circular amb una pista concèntrica amb butaques numerades per a 1.330 espectadors tot i que l’aforament, amb les restriccions actuals, serà de 930 espectadors. A Roses s’han previst sis representacions i la venta d’entrades es fa en línia a www.NitsdeCirc.com o presencialment a la Ciutadella.

«Feia molt temps que treballàvem per fer això possible, que el vol dels trapezistes tingui de fons els estels», va comentar el promotor Genís Matabosch. «No és un repte senzill, certament, però pensem que és un projecte transversal». L’alcaldessa de Roses va lloar la qualitat del muntatge.