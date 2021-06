La seva música sona a Nova York, Londres i, fins i tot, el Japó. Els seus missatges positius i plens d'energia són reconeguts per la crítica i el públic. Diu que quan escriu i canta vol trasmetre felicitat. «Vull que la músicia sigui com l'aigua que necessites quan tens set».

Després de nou anys d’actuar fora del país, Melissa Sanley està feliç perquè el 25 de setembre podrà fer-ho al Teatre El Jardí de Figueres davant la seva gent.

Molts anys d’espera.

Sí, però molts cops no depèn de tu. Ara ha sorgit l’oportunitat i estic tan contenta perquè és molt maco veure la gent que t’ha seguit des de sempre que m’emociona. Són molts nou anys i ja tenia ganes de venir.

Com planteja aquest concert?

Serà un xou molt potent i hi presentaré els meus últims treballs i la preestrena del nou àlbum que es dirà Song of my soul.

Vindrà amb la seva banda?

Ells estan a Nova York, però també tinc banda a Londres i aquí.

El nou àlbum quan surt?

Estava previst per a l’any passat, però la pandèmia ho va aturar, no era el moment ideal. Per això vaig anar presentant singles especials per a aquell moment. Intento treballar sempre timeless, no vaig amb la moda, són cançons que sempre pots escoltar, vull fer una cosa especial i única.

Com ha passat la pandèmia?

Vam haver de cancel·lar tots els concerts, però, bé, calia adaptar-se perquè era el més prioritari. Havíem de seguir creant i organitzant per estar, després, en el moment adequat, quan tot tornés.

Com es definiria?

Sempre he estat fidel a crear la música com jo he volgut. Ho tinc tan clar! He creat un equip molt professional i molt bons músics amb els quals he creat una família musical. Amb ells he pogut ser jo i no només posar el meu cor i la ment, també l’ànima. Soc molt novaiorquesa en aquest aspecte, però sempre mantinc els meus principis per davant les relacions.

Novaiorquesa, què vol dir?

Doncs, molt oberta i treballadora, sempre activa i positiva. Amb les cançons, sempre intento transmetre un missatge profund per tenir una mirada més fresca. Al món venim a aprendre dels altres i, si ho barreges amb la teva ànima, el resultat és molt potent. Jo el que vull és transmetre

També això es percep en el seu nou single, The best in us.

Sí, volia explicar que el millor de nosaltres brilla com un punt de llum, si ho deixem mostrar. Tots tenim una estrella dins i a vegades ens oblidem d’ensenyar-la.

També escriu lletres per a altres.

Em va sorgir l’oportunitat amb Nile Rodgers i la cançó I dance my dance, que la va incloure en l’últim àlbum. Feia 27 anys que no en treia cap i The Guardian va dir que la cançó era de les millors de l’àlbum, produït per Merck Mercuriadis, un dels grans executius musicals a escala mundial. Em sento molt agraïda, perquè cap artista com ell pica a la teva porta. També he coescrit amb ell, Alex Forbes i Jerry Barnes Law of attraction, per a Sheila. Escriure per als altres t’obliga a ficar-te en la seva pell i ànima i fer-ho que li pugui agradar sense deixar la seva essència. És un repte i m’agrada.