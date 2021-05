L'anglès James Rhodes serà el cap de cartell de la primera edició del festival Istiu de Castelló d'Empúries. L'artista hi farà el seu únic concert a les comarques gironines. Rhodes es caracteritza per interpretar música clàssica de compositors com Beethoven o Brahms i comparteix anècdotes i curiositats de les peces i els seus autors amb el públic. A part de James Rhodes, entre el 5 i l'11 de juliol també hi actuaran Reincidentes, Clara Peya i Xarim Aresté. Aquests artistes se sumen als concerts ja anunciats anteriorment. Es tracta de Joan Miquel Oliver i Marina Rossell a banda de diversos artistes locals emergents.

La primera edició del festival Istiu de Castelló d'Empúries es farà en diversos indrets amb encant del nucli antic i també d'Empuriabrava. L'objectiu dels organitzadors és oferir una programació variada per tal d'arribar a tot tipus de públic. Per això al llarg d'una setmana de festival (de dilluns a diumenge) se sentiran gèneres molt diversos, passant de la música clàssica al rock.

L'artista encarregat de tancar el festival serà l'anglès James Rhodes, en la seva única parada a la demarcació de Girona. Es tracta d'un concert de música clàssica en què Rhodes interpreta temes de Beethoven i Brahms mentre comparteix amb el públic algunes anècdotes i curiositats dels compositors i de les peces que interpreta. L'objectiu és acostar aquest gènere a nous públics. James Rhodes actuarà el diumenge 11 de juliol a la plaça de la Basílica de Santa Maria de Castelló.

Un altra de les actuacions destacades serà la del grup de punkrock Reincidentes. La banda sevillana repassarà alguns dels temes més recordats de la seva trajectòria. Per altra banda, Clara Peya presentarà al públic Perifèria i Xarim Aresté recuperarà algunes de les cançons més sensibles que inclou el seu repertori. Per la seva banda, l'Orquestra Maribel portarà el toc de festa major en el festival.

Aquests concerts se sumen als ja anunciats prèviament de Joan Miquel Oliver i Marina Rossell. A més, el festival potenciarà artistes locals emergents programant concerts en el festival. Un d'ells és el d'Ernest Prana, cantant i compositor de Peralada, que s'ha fet viral amb la cançó Tu amistad. També hi actuarà Cesc Sansalvadó, un músic de carrer que ha guanyat presència en els festivals i de Llum, una jove de Castelló d'Empúries que ha aconseguit la tercera plaça de BravoEurovisión 2021, un concurs per a joves artistes de 25 països diferent.

Pel festival Istiu també hi passarà el 'cantaor' Pere Martínez i Agustí Burriel versionarà cançons de Frank Sinatra. El festival ofereix concerts de pagament i d'altres de gratuïts, però en tots els casos cal reservar una entrada a través del web del festival.

A causa de les restriccions relacionades amb la Covid-19, els aforaments es reduiran per assegurar la distància mínima de seguretat entre les persones. Tots els concerts seran a l'aire lliure amb aforaments que van de les 100 a les 600 localitats com a màxim. En tots els casos, els concerts seran asseguts i serà obligatori l'ús de mascareta. En el cas del concert de l'Orquestra Maribel, la zona verda d'El Trabuc es dividirà en illes o parcel·les per a un màxim de sis persones.