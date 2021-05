«Enfoquem aquesta nova edició amb una il·lusió renovada», assegurava Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, la setmana passada durant la presentació del 35è Festival. Que l’acte es fes als jardins, que les primeres paraules fossin en record als pares absents –es dedica el Festival a Artur Suqué–i que Béjart Ballet Lausanne l’obri el 16 i 17 de juliol, recuperant el potent i hipnòtic Ballet for Life, que ja es va veure el 2010 dedicat als joves ballarins morts per la sida, evidencia la singularitat d’aquest any.

Paraules com complicitat, llegat, territori i amistat van aparèixer constantment en el discurs. «Els somnis no es poden aturar perquè el públic és la nostra raó de ser», confirmava Suqué. El cartell, obra de Jordi Bernadó, compila tots aquests sentiments: «Rere la llum de la foscor de l’escenari hi ha la llum del públic», afirmava la presidenta.

Per tot això, Peralada ha descartat totalment fer una edició virtual, malgrat l’èxit de l’any passat quan els seguiren prop de cent mil persones, i ha optat per un Festival presencial més reduït –es programen dotze espectacles– amb un aforament limitat a set-cents espectadors en una platea més àmplia. «Per a nosaltres, l’streaming és una targeta de visita perquè ens vinguin a veure», argumentava Oriol Aguilà, director del Festival, tot afegint que «aquests jardins no es van pensar per viure’ls en línia».

El cert és que assistir al Festival de Peralada és tot un ritual de l’estiu, una experiència, tal com els organitzadors desitgen que sigui. És per això que enguany tampoc han escatimat recursos, tot i que el pressupost, evidentment, s’ha reduït fins als 2,7 milions d’euros. La limitació d’aforament i l’augment de costos, però, no repercutirà en el preu de les entrades que es posen a la venda aquest dimecres 26 de maig.

Peralada és conscient que són «un vaixell insígnia» del territori i entre els Festivals i, per tant, «ho hem de fer tot amb certesa i seguretat». Tot això se sustenta en un programa, molt centrat en la dansa i la lírica, que «és un cant a la vida i l’esperança» on brillen els grans amics del Festival. Amics amb majúscules com Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez que protagonitzaran la Tosca, de Puccini, en versió concert, el 25 de juliol.

No serà l’única òpera que es programi. El 30 de juliol es veurà Orlando (HWV 31), amb el conjunt barroc Vespres d’Arnadí, i amb un elenc encapçalat per Xavier Sabata, però centrat en tres veus femenines: Sabina Puértolas, Marie Lys i Eve-Maud Hubeaux. L’altra òpera serà Òpera Followers, el 29 de juliol, als jardins. Està pensada per atraure un públic jove de la mà del youtuber Albert Estany.

Les dones tindran un paper central a la gala Ballet under the stars, que es fa el 23 de juliol. Peralada ha unit a grans ballarines com Lucía Lacarra, Dores André, Ada González, Maria Khoreva i Iratxe Ansa amb noms d’alçada com Matthew Golding, Jorge García Pérez i Igor Bacovich. Junts interpretaran espectaculars peces de dansa moderna i clàssics com Giselle.

Ja a l’església del Carme, hi haurà dos debuts hiperbòlics: el del tenor de moda, Benjamin Bernheim (24 de juliol), i la sensacional soprano noruega, Lise Davidson (31 de juliol). L’endemà, Javier Camarena clourà el Festival a l’auditori. Completen el cartell Rufus Wainwright (24 de juliol) i Sílvia Pérez Cruz amb Farsa (31 de juliol). Peralada també dona suport al talent jove i ho fa en un espai nou, el mirador, on actuarà el Ballet de Barcelona amb l’espectacle Perspectives, dirigit per Chase Johnsey. També es manté l’aposta pel Campus Peralada dedicat a la dansa, per on han passat, en cinc anys, 1.500 alumnes.