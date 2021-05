Una càmera fotogràfica i un exemplar del llibre El drama de sota terra de Josep Maria Folch i Torres són les darreres peces del llegat d’Anna Maria Dalí que el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres ha incorporat a la seva col·lecció. Aquesta recent donació ha estat mostrada aquest dissabte, 29 de maig, durant el diàleg que han mantingut el director del museu, Josep Maria Joan, amb el periodista i estudiós dalinià, Josep Playà, amb motiu de l’exposició Els primers vint anys de Salvador Dalí.

L’activitat, organitzada conjuntament amb els Amics dels Museus Dalí, ha servit per conèixer nombroses anècdotes relacionades amb la gènesi d’aquesta exposició que es va presentar per primera vegada durant el centenari del naixement de Salvador Dalí l’any 2004. Josep Maria Joan ha explicat que el seu primer contacte amb el pintor es va produir per “demanar-li un autògraf” a començaments dels anys seixanta. Amb posterioritat, i gràcies a una carta de recomanació del llibreter i amic del pintor Ramon Canet, va aconseguir visitar-lo per primera vegada a Portlligat coincidint amb la primera exposició de col·leccionista a Cadaqués.

Joan també ha explicat l’arribada al museu d’una de les seves peces emblemàtiques, l’Osito Marquina, la joguina que el matrimoni Dalí va comprar per als seus fills Salvador i Anna Maria, i que també van compartir amb el poeta Federico García Lorca encarregat de donar-li nom. Una donació de la germana de l’artista amb qui va mantenir una relació fluida durant anys i que podria convertir-se en una exposició en una data sense confirmar.

Els primers vint anys de Salvador Dalí, que es pot visitar fins a l'11 de setembre, recull desenes d'imatges de la primera etapa de vida de l'artista. Les instantànies no només retraten els primers anys del pintor sinó que també endinsen en la quotidianitat familiar de la seva infància, amb apartats dedicats al pare, la mare, a la seva germana Anna Maria i al seu germà mort.