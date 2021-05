El centre d’interpretació del peix Maram passa a formar part del carnet cultural dels museus de l’Escala, una eina que l’Ajuntament i el Museu d’Arqueologia de Catalunya han apostat per reeditar per segon any consecutiu. Aquesta iniciativa, que va néixer l’any passat, tenia per objectiu incentivar les visites locals quelcom que es va aconseguir, ja que se’l van fer cent noranta-set veïns i veïnes. «Tenim un patrimoni cultural molt ric i aquesta és una excel·lent iniciativa per fer que els escalencs tinguin les màximes facilitats per conèixer-lo i gaudir-ne», explica la regidora de Turisme, Marta Rodeja.

Per accedir al carnet, que dona accés a quatre museus gratuïtament, només cal estar empadronat al poble i i dur el document d’identitat a l’Oficina de Turisme, que lliurarà el carnet cultural de l’Escala, que dona accés als quatre museus, de forma gratuïta i tantes vegades com es desitgi, durant tot l’any 2021. Un total de 197 usuaris van fer-se el carnet cultural.

L’Ajuntament de l’Escala i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, a través de la seva seu d'Empúries, van ser els impulsors, l’any passat, d’aquest carnet cultural conjunt i gratuït, que tenia per objectiu incentivar la visita dels veïns i veïnes del municipi a l’Alfolí-Museu de l’Escala, al Museu de l’Anxova i de la Sal i al MAC-Empúries. Amb la incorporació aquest any del centre d’interpretació del peix Maram, són 4 els museus que formen part d’aquest projecte.