La sala de l’Escorxador de Figueres serà l’últim espai que acollirà, a partir d’aquest dissabte i fins al 8 d’agost, una exposició de la Biennal d’Art Contemporani de Jove Creació Europea. Aquest projecte, nascut ara fa dues dècades, es conclou amb aquesta darrera proposta que presenta obres, algunes d'elles “molt eclèctiques” de diferents artistes emergents europeus. L’exposició, presentada aquest dimecres al matí, és una oportunitat, com ha assegurat Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà, per veure art emergent europeu i entendre cap a on camina.

Malgrat ser un final d'etapa, el regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha comentat que el projecte, que obria la mirada cap al nord, ha generat una sèrie de contactes, tant culturals com polítics, que podrien permetre impulsar noves iniciatives culturals. "La feina que hem fet no ha estat en va perquè l'obra de molts artistes d'aquí ha pogut ser vista a molts punts d'Europa, cosa que no és molt habitual", conclou el regidor. Eduard Bech s'ha refermat en aquesta idea tot assegurant que molts cops els projectes s'han de repensar i millorar. En aquest cas existeix, diu, un bon pont d'entesa entre Figueres i Montrouge.

La Biennal, impulsada des de l’Ajuntament de Montrouge (França), aplega artistes de diferents països europeus: Portugal, França, Dinamarca, Itàlia, Romania, Lituània i Espanya. Cadescun d'ells aporta, com a mínim, vuit artistes els quals mostren els seus interessos conceptuals i imprimeixen una visió personal de la plàstica que s’està gestant al nostre territori. Eladio Aguilera, Marc Anglès, Judit Bou, Azahara Cerezo, Fabià Claramunt, Gabriel Llinàs, Melisa López i Tura Sanz presenten una visió oberta i transversal carregada de sensibilitat, recerca identitària, ironia, revisió històrica, noves tecnologies i crítica social, on el pas del temps i la memòria aporten valors a la recerca del seus propis espais interiors, on la ubicació inicial com a punt d´origen només influeix com a identitat emocional envers uns altres llocs mentals i geogràfics on poder trobar el seu propi llenguatge i oferir al món els seus paradisos creatius.