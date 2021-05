Salvador Torres, més conegut artísticament com a Sam, ha tornat a tocar als carrers i places de Girona, com ara fa més de quaranta anys quan va iniciar la seva carrera musical a Figueres. Ho ha fet, diu, «per reivindicar la cultura petita», la feina de milers de treballadors del sector que han quedat al marge de l’interès dels grans mitjans. «Som aquells que treballem el dia a dia i ens hem trobat totalment sols», reflexiona.

Tornar a tocar al carrer ha estat una experiència sorprenent. Als jardins de la Francesa i dels Alemanys hi havia gent per tot arreu envoltant-lo i cantant: «Eren com els concerts que feia quan era jovenet a la Rambla de Figueres o les escales del Juncària». «M’han tornat les pessigolles a la panxa», assegura el figuerenc. L’escalfor per part del públic i les felicitacions rebudes refermen a Sam en la necessitat de seguir. A Girona ho ha pogut fer gràcies a l’acreditació «indefinida» que l’Ajuntament li ha facilitat. «No les rep qualsevol, ha d’acreditar que és un professional», corrobora tot afegint que «molts pobles n’haurien d’aprendre i omplir els carrers de música perquè si es fa dignitat és molt maco» com ja fan molts països europeus. Lamenta, també, que Figueres, així com tres altres ciutats, no s’hi hagi sumat tot i haver-li transmès la idea directament a l’alcaldessa.

Sam, a qui molts anomenen «el mestre», és conscient que ell no es pot queixar tant perquè comença a tenir una mica de feina però, durant molts mesos, va passar penúries per omplir la nevera. El tancament el va agafar, com a altres professionals, sense opcions a rebre cap ajuda durant prop d’un any, amb les mateixes despeses i, veient com tots els estalvis s’evaporaven. A més, molts van perdre les feines després de més de vint anys. «Ho hem passat molt malament, sort del meu tarannà», explica. Allò que el va fer esclatar va ser escoltar per la ràdio com alguns integrants de grans grups reconeixien que a ells la parada els havia estat, fins i tot, molt positiva i creativa. Això el va fer esclatar i decidir-se a posar la funda de la guitarra a terra i tocar.

No és la primera vegada que Sam actua al carrer i no li cauen els anells per tornar-hi. Recorda que quan estudiava la carrera a Barcelona es va veure obligat a tocar en el metro per pagar-se els estudis i la pensió. «Al meu costat hi havia Josep Puigbó fent d’esquer amb la gent i avisant-me si venia la policia. Ell treballava a Ràdio Olot i jo a Ràdio Popular de Figueres i fèiem un programa junts», somriu recordant-ho.

Sam confirma que seguirà cantant pels carrers de Girona els caps de setmana que no tingui feina –ho fa a cappella i només acompanyat de la seva guitarra– i ho compaginarà amb els concerts que li vagin sorgint. Alguns ja es comencen a activar, com els concerts de presentació del disc Sin complejos, amb Diego Cortés. Una de les parades serà, per cert, Sant Pere Pescador.