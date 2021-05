Ot Prieto, de Roses, no coneixia gairebé res del món de la sardana, però quan l’any passat el Foment de la Sardana Pep Ventura va convocar un concurs de cartells, per divulgar l’Aplec, entre els alumnes de batxillerat artístic de l’INS Deulofeu de Figueres, s’hi va presentar. Després d’escoltar una «classe magistral» de Joan Vila Safont sobre el tema i d’experimentar una mica, va plasmar la seva pròpia mirada. El resultat va tenir premi i aquest any el seu cartell ha servit per divulgar l’Aplec.

La voluntat del Foment amb aquest concurs era «involucrar el jovent». Prieto, com altres dels seus companys, ho va fer creant un cartell on les rotllanes de la sardana són protagonistes. «Al principi tenia una idea més tradicional, però en fer proves se’m van acudir formes primitives que desprenen dinamisme gràcies al traç irregular i els colors», explica tot afegint que «volia generar un impacte visual fort» utilitzant aquest fons fosc i en contrast. Prieto reconeix que no esperava guanyar el concurs i que ho va fer «per diversió». Tot i això li va caldre documentar-se, perquè els seus coneixements sobre aquest món eren limitats. «És important quan fas un cartell trobar relacions per plasmar-les», assegura.

Ot Prieto té 18 anys i està estudiant el primer curs de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. La decisió de fer aquesta carrera va ser sobtada perquè, explica, d’entrada sempre havia pensat que el seu futur estaria vinculat al món de les ciències. «L’art m’intriga molt i aquests últims anys he après molt», afirma. De fet, aquest era el seu repte des que va prendre la decisió d’estudiar batxillerat artístic al Deulofeu. Va sentir-se seduït a tastar-ho després que un amic l’animés a veure una sèrie d’anime. «Jo estava convençut que era per a nens petits i en veure-la em va agradar molt», comenta. Allò el va animar a començar a dibuixar i copiar a partir de tutorials trobats a les xarxes. Va ser aleshores quan es va plantejar que aquell podria ser el seu camí vital i s’hi va llançar. «Quan vaig entrar al batxillerat només havia dibuixat anime i així que vaig decidir que aquell estil em determinés, intentar trobar-me a mi mateix», diu Prieto, que confessa que va gaudir-ne molt i segueix fent-ho, ara a Belles Arts.

El rosinc està convençut que podrà dedicar-se a l’art en un futur. Mentrestant, però, segueix formant-se i fruint-ne al màxim. Explica, per exemple, que enguany a la Universitat ha descobert l’escultura i que l’apassiona. A Belles Arts també han tingut la sort de fer moltes classes presencials gràcies als amplis espais. «Et motiva veure a tothom treballar com tu», conclou.