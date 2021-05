Anton Pàvlovitx Txékhov (1860-1904) i el seu realisme líric han ressuscitat a la sala inacabada del Casino Menestral de Figueres. Un centre cultural que, ja d’abans de la guerra civil espanyola donava aixopluc a entitats figuerenques en el seu afany de fomentar la cultura a la capital de l’Alt Empordà, un edifici distintiu, que tots els altempordanesos voldríem tornar a lluir amb tota la seva esplendor arquitectònica i cultural.

La companyia teatral La Funcional Teatre, en un acte d’esforç i d’enginy incomparable, han aconseguit que la sala d’actes –inacabada, amb terra de ciment pòrtland, columnes desvestides, parets i sostres escarits i el públic estratègicament situat en diferents nivells perquè tothom pogués gaudir de l’espectacle...– aparegués rutilant d’energia teatral i de savoir faire en la representació de La Gavina. Una obra que evidencia un canvi en el teatre de l’època, que posa de relleu unes línies més liricorealistes acompanyades d’un cert simbolisme que sol retratar les xacres de la societat, però que disten molt de ser un quadre de costums.

El geni mesurat i inoblidable d’Anton Txékhov destaca especialment en aquesta peça teatral que, sota la batuta de Josep Maria Cortada, ha representat La Funcional Teatre a La Gavina. Amb total manca de recursos materials, hem pogut palpar les descripcions de la naturalesa, els petits detalls, l’estat emotiu dels personatges, les seves misèries humanes, de com s’estimen, de com es casen, de com tenen fills, de com parlen, de com moren... Els actors de la companyia han sabut fer que ens emmirallem en uns personatges que no ens descriuen res més que la vida mateixa, que tant ens la podem trobar somniant en la futura felicitat, com pot irrompre amb un ensorrament total en què la frustració amara l’alè. Tot plegat, envoltat d’un lirisme que els actors de La Funcional Teatre han sabut evidenciar en la mesura justa perquè hàgim pogut percebre un Txékhov que, malgrat no haver escrit mai poesia, s’hi mostra com a poeta. Cal aplaudir, també, els encarregats de l’ambientació digital que ens han sabut situar en l’entorn de cada escena i han aconseguit uns resultats de gran bellesa artística.

Tant de bo puguem recuperar ben aviat aquest bell edifici emblemàtic de la nostra ciutat per continuar donant vida a totes les iniciatives pedagògiques que hi conviuen: escacs, música, elencs teatrals, centres excursionistes, ateneus culturals amb els diferents cicles literaris, poètics, de ciència i actualitat, dansa, fires locals, filatèlia i numismàtica... Res no pot unir més els ciutadans que allò que engendren ells mateixos per fer una ciutat culturalment més excelsa; el Casino Menestral podria representar-nos com a ciutat culturalment oberta a la ciutadania.