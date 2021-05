La jove compositora Helena Cánovas ha rebut el Carmen Mateu Young Artist European Award en la segona edició dels guardons, que organitza la Fundació Castell de Peralada. Cánova s'ha imposat entre 39 candidats de 15 països i rebrà 30.000 euros en concepte d'encàrrec d'una nova composició que s'estrenarà en el marc del festival, a més d'un guardó creat per l'artista internacional Santi Moix. La presidenta de la fundació, Isabel Suqué, ha manifestat aquest dimarts en l'acte en què s'ha donat a conèixer la guanyadora que tenen la vocació de "consolidar" el premi com a "referent cultural en l'impuls i el prestigi de les disciplines de l'òpera i la dansa en l'àmbit europeu".

Tot plegat, per tal que els joves artistes trobin a Peralada "una plataforma que contribueixi al desenvolupament de la seva carrera professional". El jurat format per la compositora i Premi Nacional de Música 2020, Raquel García-Tomás; Joan Matabosch, director artístic del Teatro Real de Madrid; el director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, director honorari de l'Orquestra Nacional d'Espanya i Premi Nacional de Música 1999, Josep Pons, i la compositora i soprano mexicana, Premi de Música de la Ciutat de Munic (Landeshauptstadt München), Diana Syrse, han valorat la seva capacitat de "generar un llenguatge compositiu original amb una veu pròpia a l'òpera" i específicament en la relació amb la música i el text, així com la seva visió escènica i teatral. També ha tingut en compte el talent "excepcional• i un clar "potencial amb un plantejament caracteritzat per la seva sensibilitat, frescor, compromís i carisma". El jurat valora, a més, el suport que suposa rebre el premi per "consolidar" la seva carrera a Europa i donar-la a conèixer, especialment, a Espanya. Cánovas va néixer a Tona (Osona) l'any 1994, tot i que resideix a Colònia, Alemanya. Entre el 2012 i el 2017 va estudiar el Grau en Música- Composició al Conservatori Superior de Música d’Aragó i entre 2017 i 2019 cursa un Màster en Música - Composició de Música Instrumental a la Universitat de Música i Dansa de Colònia (Alemanya). Entre els seus treballs destaquen diversos encàrrecs realitzats per l'Ensemble2021 en el Festival 'Forum Neue Musik', organitzat per Deutschlandfunk a Colònia pel Teatre i Òpera de la ciutat de Bonn. Recentment, ha finalitzat l'òpera 'Das Mädchen'- All days for future, encàrrec del Theater Bielefeld.El premi, de 30.000 euros, es distribuirà en tres parts. Els primers 10.000 euros es lliuraran coincidint amb la cerimònia de lliurament del premi; els següents 10.000 euros, durant el procés de creació de l'obra encarregada pel Festival Castell de Peralada, en el moment que determini el Festival, i els 10.000 euros restants, en el moment de l'estrena en el marc del certamen. La previsió és que Cánovas rebi el guardó de forma oficial durant un acte a Barcelona durant la tardor del 2021; es tracta d'una peça escultòrica signada per l'artista Santi Moix i inspirada en la flor de la camèlia en record de Carmen Mateu, feta per Bagués Masriera.La segona edició del Carmen Mateu Award en la categoria de compositor\/a d'òpera contemporània va tancar el termini d'inscripció amb un total de 39 candidatures de 15 països. Entre d'altres, destaquen candidats provinents d'Alemanya, Àustria, la Gran Bretanya i Espanya, un èxit "sense precedents", gràcies a la col·laboració de les institucions Opera Europa, l'Associació Europea de Festivals i la SGAE, que han treballat juntament amb l'organització del premi en la seva difusió. Entre els requisits dels candidats per a la presentació de candidatures destaquen tenir un màxim de 36 anys en el moment de presentar la candidatura; haver desenvolupat la seva trajectòria en la composició d’òpera, acreditant l'estrena d'una de les seves òperes; ostentar la nacionalitat d'un país membre del Consell d'Europa, o bé ser ciutadans d'uns altres països del món que estiguin desenvolupant la seva carrera en un país membre del Consell d'Europa. La guanyadora de la primera edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Maria Khoreva, primera solista del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, rebrà el guardó aquest estiu, concretament el 23 de juliol, després de participar en la gala de dansa 'Ballet Under the Stars' dirigida per Monica Hamill i Iratxe Ansa. El premi es va constituir el 2019 amb l’objectiu de perpetuar la memòria i retre homenatge a Carmen Mateu. També amb la voluntat de ser líder i referent cultural en l'impuls i prestigi d'aquestes dues disciplines.