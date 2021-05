El Casino Menestral de Figueres ha convocat per al pròxim 27 de juny la celebració de les fires i mercats de la passada Santa Creu que van ser suspesos per la pluja que va caure sobre la comarca. L'entitat ha programat la recuperació d'aquests esdeveniments al recinte firal, la mateixa localització on s'havien de fer l' 1 de Maig. "Aquest espai ens garanteix complir les mesures de seguretat i de distància adequades per tal que tothom pugui anar-hi i participar-hi amb les màximes garanties", apunta el president del Menestral, Eduard Ayats.

Aquesta convocatòria anual, que l'any passat es va haver de suspendre a causa de la pandèmia, és la més important que es fa a Catalunya per la seva diversitat temàtica. El programa previst inclou la 60 edició de la Fira del Dibuix i la Pintura, la 45a Fira de Brocanters i Col·leccionistes, la 38a d'Artesania i Fira Mercat, la 35 d'Alimentació i les convocatòries més recents, però consolidades d'Eco Fira, Vidre, Foto Art i d'Intolerància Alimentària.

Una cita amb molta participació

Les fires mercats del Casino Menestral atrauen, cada any, artesans, marxants i artistes de tot el país. Enguany, durant la Santa Creu, només es va poder celebrar la Fira del llibre Vell, a la plaça de Catalunya, amb un notable èxit de públic i paradistes.

La celebració del 27 de juny coincidirà amb la proximitat de la Festa de Sant Pere de Figueres, per a la qual l'Ajuntament també està preparant diversos esdeveniments.