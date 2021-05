El tercer Congrés de l'Espai Català Transfronterer, celebrat a Figueres i organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos i World Harmonies, dins del marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, ha reivindicat la qualitat històrica de la canya empordanesa per a l'elaboració de peces per als instruments musicals de vent. "Els cants de la canya" ha reunit, a l'auditori dels Caputxins, elaboradors, lutiers i músics vinguts dels dos costats de la frontera per a debatre la importància històrica d'una indústria artesana que, encara avui, exporta bona part de la seva producció arreu del món.

El Congrés ha tingut com a colofó l'obertura d'una exposició divulgativa al Cercle Sport de Figueres, que ha comptat amb l'assistència del regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, i les explicacions de la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Anna Maria Puig, i el músic i periodista, Jordi Jordà.

Els ponents del Congrés han destacat "l'alta qualitat històrica" de la canya empordanesa, modelada i endurida per la tramuntana, tot i lamentar la seva "progressiva desaparició" en els camps i horts de l'Empordà. Actualment, la canya pròpia de la comarca, és insuficient per abastir la demanda internacional. El mercat local és a càrrec de les empreses Canyissos Brugat de Vilabertran i Medir de Palamós. La plantació de canya més gran del món es troba a Torrelles de la Salanca, a tocar Perpinyà i és propietat de l'empresa Vandoren, un dels dos referents internacionals de les peces de canya juntament amb la nord-americana Rico Reeds.

Peces històriques i relat industrial

L'exposició del Cercle Sport, oberta al públic, mostra peces històriques de l'antiga factoria Monser de Vila-sacra i d'artesans com David Antius. A Figueres també destaca l'empresa Morgar Reed & Sons. Els plafons expliquen l'evolució històrica de la canya i la seva relació musical amb els dos costats dels Pirineus.

La música ha estat present en el Congrés amb la presentació de "La Moreneta", una rumba sardana de Joanet i Miliu Calabuch en un agermanament d'artistes empordanesos i nord-catalans i el concert dels Quatrevents.

Per Anna Maria Puig, presidenta de l'IEE, "aquesta tercera edició ha complert plenament les expectatives de reivindicar la importància de la canya empordanesa per als instruments de vent. Ha estat i és una indústria rellevant, de renom internacional, però molt desconeguda pel gran públic".