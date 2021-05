Per al compositor i músic castelloní Marc Timón, John Williams (1932) és molt més que un dels grans compositors de bandes sonores de tots els temps. El seu palmarès l’avala amb cinquanta-una nominacions als Oscars i cinc estatuetes, a banda de signar algunes de les bandes sonores més reconegudes i estimades com Star Wars, E.T. o la saga d’Indiana Jones. Ara, Timón dirigirà el concert de l’estrena mundial de l’obra Prelude and Scherzo for Piano and Orchestra, de Williams. Serà el proper 21 de juny al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Les entrades ja són a la venda.

«No puc estar més feliç», reconeixia fa uns dies Timón a través de les xarxes socials quan feia oficial la notícia. El músic assegurava que era un «gran honor», ja que en el concert dirigirà a Gloria Cheng com a solista, «la pianista que tantes vegades ha treballat colze a colze amb Williams». A més a més, compartirà l’honor amb els integrants de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Una nit especial

Quelcom que fa més especial aquest concert per a Timón és que dirigirà també l’estrena mundial d’una obra seva dedicada al mateix John Williams, que ha explicat que «ha estat sempre un far important i una inspiració en la meva carrera». El castelloní afegia que «per a mi és molt especial tenir aquesta gran i bonica responsabilitat i em farà molt content que m’acompanyeu en aquesta nit tan màgica».

No serà l’única peça de Timón que s’interpreti. També es podrà escoltar The little wizard, Witches i Coliseum. La resta del programa serà una mirada a l’obra de Williams oferint peces emblemàtiques que faran viatjar el públic al món de la fantasia com Harry Potter, Jurassic Park, La llista de Schindler, E.T. i, per descomptat, Star Wars.